Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin son durumu ne? Antalyaspor maçında...
Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan isimlerden Jayden Oosterwolde hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Hollandalı futbolcunun, sarı-lacivertlilerin oynayacağı o maçta ilk 11'de olmasının beklendiği öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 09:50
Nottingham Forest'ın tek golü ise 68. dakikada Callum Hudson-Odoi'dan geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin son olarak ligde oynadığı Kasımpaşa maçında bilhassa savunmada yaşanan sakatlıklar can sıkmıştı.
Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında mücadeleye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, sakatlanmış ve maça devam edememişti.
Öte Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den müjdeli haber geldi.
Nottingham Forest maçından sonra Oosterwolde'nin durumunun iyi olduğunu belirten Domenico Tedesco, Hollandalı savunmacının Hesap.com Antalyaspor maçında hazır olacağını belirtti.
Başarılı sol stoperin 1 Mart Pazar günü oynanacak Hesap.com Antalyaspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.