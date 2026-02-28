CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin son durumu ne? Antalyaspor maçında...

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin son durumu ne? Antalyaspor maçında...

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan isimlerden Jayden Oosterwolde hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Hollandalı futbolcunun, sarı-lacivertlilerin oynayacağı o maçta ilk 11'de olmasının beklendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 09:50
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin son durumu ne? Antalyaspor maçında...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin son durumu ne? Antalyaspor maçında...

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 3-0 mağlup olduğu rakibini İngiltere'de 2-1 mağlup etse de toplam skorda 4-2 kaybettiği için Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin son durumu ne? Antalyaspor maçında...

Fenerbahçe'ye Nottingham Forest deplasmanında galibiyeti getiren golleri 22. ile 48. (P) dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin son durumu ne? Antalyaspor maçında...

Nottingham Forest'ın tek golü ise 68. dakikada Callum Hudson-Odoi'dan geldi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin son durumu ne? Antalyaspor maçında...

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin son durumu ne? Antalyaspor maçında...

Sarı-lacivertlilerin son olarak ligde oynadığı Kasımpaşa maçında bilhassa savunmada yaşanan sakatlıklar can sıkmıştı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin son durumu ne? Antalyaspor maçında...

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında mücadeleye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, sakatlanmış ve maça devam edememişti.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin son durumu ne? Antalyaspor maçında...

Öte Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin son durumu ne? Antalyaspor maçında...

Nottingham Forest maçından sonra Oosterwolde'nin durumunun iyi olduğunu belirten Domenico Tedesco, Hollandalı savunmacının Hesap.com Antalyaspor maçında hazır olacağını belirtti.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin son durumu ne? Antalyaspor maçında...

Başarılı sol stoperin 1 Mart Pazar günü oynanacak Hesap.com Antalyaspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

