Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek tarih yazdı. Cimbom bu dev başarının ardından tekrardan Süper Lig'e odaklandı. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmaşma öncesi Teknik Direktör Okan Buruk'un sahaya nasıl bir ilk 11 süreceği merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Trendyol Süper Lig'de 24. haftada lider Galatasaray sahasında Alanyaspor'la karşılaşacak. RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve hakem Ali Şansalan yönetecek.

Hafta arasında Juventus'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan Cimbom'da rota Süper Lig'e çevrildi. Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında 2-0 kaybeden Aslan, hem yenilgiyi telafi etmek hem de zirve yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.

LİGİN EN SKORERİ

Süper Lig'de lider olan Galatasaray, hücum istatistiklerinde de zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 23 karşılaşmada rakip fileleri toplamda 55 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak öne çıktı.

Aslan, 17 golle de Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca artı 38 ile de en iyi averaja sahip takım. Galatasaray'ın ligde en golcü oyuncusu ise 13 kez rakip fileleri havalandıran Arjantinli yıldız forvet Mauro Icardi oldu.

İÇ SAHADA KAYBETMİYOR

Cimbom, evinde yenilmiyor. RAMS Park'ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 30 maçta kaybetmedi.

Aslan bu süreçte 24 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Cimbom, ligde evinde en son Eyüpspor ile oynadı ve 5-1'lik skorla kazandı. Galatasaray bu sezon ligde iç sahada 12 müsabakanın 9'unu kazanırken, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

20. KEZ RAKİPLER

Galatasaray, Alanyaspor ile ligde 20. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 19 mücadelede sarı-kırmızılılar 13 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncuyeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi.

ŞUBAT AYINDA 8. MAÇ

Şubat ayında 3 kulvarda mücadele eden Galatasaray, şu ana kadar 7 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu dönemde Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere oynadığı 7 müsabakada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Aslan, bugünkü Alanyaspor maçıyla beraber şubat ayında 8. karşılaşmasına çıkacak.

İKİ İSİM KART SINIRINDA

Lider Aslan'da, Alanyaspor maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunuyor. Abdülkerim ve Eren, sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.

CORENDON ALANYASPOR'UN G.SARAY MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Victor, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Hadergjonaj, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven

İŞTE G.SARAY'IN CORENDON ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Sane, Lang, Osimhen

