Liverpool efsanesinden Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ilk maçı 5-2 kazandığı için tur atlayan taraf oldu. Son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek olan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir açıklama geldi. Liverpool'un efsane futbolcularından Jamie Carragher, olası Galatasaray eşleşmesiyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Uzatmalarda Victor Osimhen'in 105+1. dakikada attığı golle skor, 3-1'e geldi. 119. dakikada da Barış Alper Yılmaz ile golü bulan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılsa da skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda İngiltere temsilcileri Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek.
Son 16 turunda Atletico Madrid ya da Galatasaray ile eşleşecek olan Liverpool'da efsane futbolculardan Jamie Carragher, İngiliz ekibinin sarı-kırmızılı takımla olası eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY'I YÜZDE 99 ELERİZ"
Carragher, "Atletico Madrid'den çok Galatasaray'ı tercih ederim. Yüzde 99 eminim ki onları yeneriz. Galatasaray'ı yeneceğimizi düşünüyorum. Atletico eşleşmesinde orana yüzde 60'a 40 derim. Lig aşamasında yenildik ama biz onları yeneriz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de Juventus maçı sonrası CBS Sports'ta Jamie Carragher'ın "Liverpool'u mu tercih edersin yoksa Tottenham'ı mı?" sorusunu yanıtlamıştı.
"LIVERPOOL İNTİKAM ALMAK İSTEYECEKTİR"
Nijeryalı yıldız bu soruya, "Liverpool'la karşılaşırsak intikam almak isteyeceklerdir. Ama kim olursa fark etmez. Liverpool'la karşılaşmamayı tercih ederim. Onlar gelirse de baş ederiz. Burası Şampiyonlar Ligi, kolay takım yok. Bodo/Glimt'in de neler yaptığını izliyoruz. Eğer şampiyon olmak istiyorsanız büyük takımlarla da karşılaşmanız ve kendini kanıtlamanız gerek. Liverpool'la oynadık ama Anfield'da karşılaşmadık. Kolay olmayacak ama mücadele edeceğiz." yanıtını vermişti.
