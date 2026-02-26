CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta başlıyor! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın perdesi cuma günü açılacak.İşte maç programı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 09:43
Haftanın açılış maçlarında RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ederken Trabzonspor ise Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İki mücadele de saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 24. haftanın programı şöyle:

27 Şubat Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Papara Park)

28 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

1 Mart Pazar:

16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

"Bu bir kabus olmalı"
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
CHP'li Sarıyer Belediyesi kültür merkezini rant kapısına çevirdi: İki belediye yetkilisi görevden alındı
Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
