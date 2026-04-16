Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel önemli açıklamalarda bulundu!

Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel önemli açıklamalarda bulundu!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik maç öncesi, Ankara ekibinin teknik direktörü Volkan Demirel önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 19:29
Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel önemli açıklamalarda bulundu!

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Biz Galatasaray takımına karşı komple bir çalışma yaptık ve hazırladık. Osimhen olsa da olmasa da ya da işte farklı oyuncular oynasa da oynamasa da bir plan, program hazırladık" dedi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İlk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Volkan Demirel ve takım kalecisi Ricardo Velho, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gençlerin ailesine başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Demirel, Galatasaray'a saygı duyduklarını belirterek, "Önemli bir hafta. Rakipten bağımsız olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü biz kendi durumumuzdan, kendi ihtiyacımız olanla ilgiliyiz. O yüzden de her maç olduğu gibi maça da en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz ki, ben hep söylüyorum geldiğimin bu 6'ncı maçım olacak. Takım olarak her şeyden memnunum ve çalışıyoruz. Baktığımızda puan alamadık ve gol atamadık. Bunları kendi içimde de özeleştiri olarak yapıyorum ama bu demek değil ki bu hafta güzel bir skorla ayrılmayacağız. Biz takım olarak her maç olduğu gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sadece ihtiyacımız olan bir gol, bir skor, bir galibiyet, bir puan bizi çok daha iyi yerlere getirecektir" diye konuştu.

'ONYEKURU İYİ PERFORMANS GÖSTERİRSE BAŞIMDA TAŞIRIM'

Demirel, Galatasaray'da da bir dönem oynamış olan Henry Onyekuru'nun kadro dışı kalması ile ilgili gelen soruya şu şekilde cevap verdi:

"Ben buradaki bütün oyuncuların sözleşmelerini okuyorum. Bütün oyuncuların sözleşmelerine bakıyorum. Bilmiyorum tabii ki okuyanınız var mı ya da bu bilgiye sahip olanınız var mı ama şu anda profesyonel bir oyuncuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Yani bu çıkan haberlerin hepsi başka bir şey. Performansından memnun değiliz. Ben zaten her oyuncuyla ilgili hem yönetimim hem de başkanıma bir rapor sunuyorum. Buradaki inisiyatif tamamen benimle alakalıdır. Ben Onyekuru'yu oynatabilirim de oynatmayabilirim de performansından memnun da kalmayabilirim ama bu farklı şekilde lanse edilmesi şu an hem kulübümüze zarar verir hem de takımımıza zarar verir. Onyekuru, bizim oyuncumuz 1 sene daha mukavelesi var. Oynattığım bir maçta iyi performans aldım ki Başakşehir maçında da onu tekrardan sahaya sürdüm. Ama o maçta istediğim gibi performans alamadım. Sonrasındaki raporlamamda da başka bir şey düşündüğümü dile getirdim ama bu farklı yerlere gitti. Onyekuru bizim futbolcumuz. İyi performans gösterirse ben başımda taşırım. Çünkü ben her oyuncumdan performans almak istiyorum"

'OSİMHEN'E DEĞİL GALATASARAY'A ÇALIŞTIK'

Tecrüeli teknik direktör, Galatasaray takımında Victor Osimhen'in oynaması durumunda herhangi bir özel önlem alınıp alınmayacağı ile ilgili gelen soruya ise, "Biz Galatasaray takımına komple bir çalışma yaptık, hazırladık. Osimhen olsa da olmasa da ya da işte farklı oyuncular oynasa da oynamasa da ona göre bir plan program hazırladık. Eğer düşüncemizi hazırlığımızı sahaya yansıtırsak iyi sonuç alabiliriz ki bunu geçmiş maçlarda yaptığımı düşünüyorum. Galatasaray'a karşı çok iyi oyunlar oynadık. Belki skor olarak alamadık ama buradaki ilk maç da bence çok iyi mücadele ettiğimiz bir maçtı. En iyi şekilde hazırlanacağız ama takım olarak bütüne bakıyoruz" dedi.

VELHO: TÜM ARKADAŞLARIN MOTİVASYONU YERİNDE

Gençlerbirliği'nin Portekizli kalecisi Velho ise, çok önemli bir maça çıktıklarını ifade ederek, "Evimizde oynuyoruz. 3 puan almak için bu maça çıkacağız. Bütün hafta boyunca çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Tüm arkadaşlarımın motivasyonu yerinde. Herkes bu maçta kendini göstermeye çalışacak ve sezon sonunda da kümede kalma hedefimiz var. Bu açıdan da çok önemli bir maça çıkıyoruz. Büyük takımlara karşı oynadığınız zaman ekstra bir motivasyon her oyuncuda oluyor. Her hafta aynı hazırlandığımı düşünüyorum. Çünkü benim sporcu olarak bu kulübe bir borcum var ve bunu ödemem lazım" dedi.

İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..."
Galatasaray'a Uruguaylı sol bek!
DİĞER
Futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü açıklandı! Listede 3 Türk var...
Başkan Erdoğan'dan Orta Doğu mesajı: Diplomasinin yerini füzelerin aldığı ortamda kimse güvende değildir
Bernardo Silva resmen açıkladı!
Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca!
