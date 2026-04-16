Bernardo Silva'dan flaş paylaşım! Galatasaray ile adı transferde anılıyordu

9 yıl önce buraya geldiğimde, küçük bir çocuğun hayatında başarılı olmak, büyük şeyler başarmak hayaliyle gelmiştim. Bu şehir ve bu kulüp bana umduğumdan çok daha fazlasını verdi. Birlikte kazandığımız ve başardığımız şeyler kalbimde sonsuza dek yaşayacak bir miras. The Centurions, domestic quadruple, Treble, Four In A Row ve çok daha fazlası... O kadar da kötü değildi

Birkaç ay sonra bu şehirden veda etme vakti geliyor. Burada sadece bir futbol kulübü olarak değil, aynı zamanda evliliğimi ve ailemi başlattığım yerde de çok şey kazandık. Kalbimin derinliklerinden, Ines ve Carlota, teşekkür ederim!