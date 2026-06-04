Galatasaray milli yıldızların peşinde! Transferde gençlik aşısı

Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Galatasaray, Türk futbolunu heyecanlandıran iki genç yeteneğin peşine düştü. A Milli Futbol Takımımız ile 2026 Dünya Kupası'na katılacak Can Uzun ve Deniz Gül, sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alıyor. Galatasaray yönetimi iki genç yetenek için resmi girişimlere başladı. 20 yaşındaki 10 numara Can Uzun için Eintracht Frankfurt'la görüşen Aslan, bonservis bedeli üzerinde çalışıyor. Cimbom şu anda 35 milyon euro artı bonusları gözden çıkarmış durumda. Serbest kalma bedeli 60 milyon euro.

10+4 KURALINA UYGUN

Sarı-kırmızılılarda Porto'nun 21 yaşındaki forveti Deniz Gül de transfer listesine yazıldı. Portekiz'de A Bola'da çıkan haberde, Porto ile 2029'a kadar sözleşmesi olan Deniz için Galatasaray'ın resmen harekete geçtiği yazıldı. Aslan'ın genç forveti kadrosuna katmayı çok istediği vurgulandı. Görüşmelerin hızlıca devam edeceği belirtildi. Sarı-kırmızılılar böylece Can Uzun ve Deniz Gül hamleleriyle 10+4 yabancı kuralına göre de hareket etmiş olacak. Aslan'da hem gelecek vadeden iki yetenekli yıldız hem de yabancı kuralını rahatlatacak hamleler amaçlanıyor.

OKAN BURUK'TAN TAM NOT

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, Can Uzun ve Deniz Gül'ü çok beğeniyor. İki yıldızın potansiyeli ve yetenekleriyle takıma ciddi katkı vereceği vurgulanıyor. Böylece kadronun gençleşmesinin de sağlanacağı dile getirildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray, Can Uzun ve Deniz Gül transferlerini bitirmesi halinde ilerleyen yıllarda bonservis kazancı sağlamayı düşünüyor. İkin genç yeteneğin potansiyelleri sayesinde ileride sarı-kırmızılı kulübe ciddi maddi katkı sunabilecekleri vurgulandı.

DENİZ GÜL İSTEKLİ

Portekiz'den Record gazetesi, Deniz Gül'ün Galatasaray'a gitmeye istekli olduğunu yazdı. Deniz'in sarı-kırmızılı takımda forma giymeye sıcak baktığı vurgulandı. Transfer görüşmelerin yakında netleşeceği ve kısa sürede resmileşeceği aktarıldı.

MİLLİ TAKIM İLE ABD'DE

Can Uzun ile Deniz Gül, ay-yıldızlı ekibimizin 2026 FIFA Dünya Kupası'na seçildi. ABD'deki dev turnuvada milli heyecana ortak olacak iki futbolcu, ilerleyen yıllarda da milli takımımızın en önemli isimlerinden olacak. Galatasaray, Türk futbolunun geleceği olan iki yıldızı getirmeyi amaçlıyor.