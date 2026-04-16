Trabzonspor'a Paul Onuachu müjdesi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor karşılaşması öncesi sakatlandığı açıklanan Paul Onuachu için Trabzonspor'a müjdeli haber geldi. Nijeryalı golcü, takımın RAMS Başakşehir maçı kapsamında yaptığı antrenmanla birlikte çalışmalara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 30. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün 15.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktörümüz Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.Takımımız hazırlıklarına cuma günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.