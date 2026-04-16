Trabzonspor'a Paul Onuachu müjdesi!

Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Paul Onuachu, bordo-mavililerin RAMS Başakşehir ile oynayacağı mücadele öncesi gerçekleştirdiği antrenmanda takımla birlikte çalıştı. İşte detaylar...| Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 17:24
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor karşılaşması öncesi sakatlandığı açıklanan Paul Onuachu için Trabzonspor'a müjdeli haber geldi. Nijeryalı golcü, takımın RAMS Başakşehir maçı kapsamında yaptığı antrenmanla birlikte çalışmalara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 30. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün 15.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktörümüz Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.Takımımız hazırlıklarına cuma günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'a Uruguaylı sol bek!
Bernardo Silva resmen açıkladı!
Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğlu Kurt Efe 4 yaşında! Doğum günü partisindeki karelere beğeni yağdı...
Okul katliamına poligonda hazırlık! "İncel" cani İsa Aras'ın polis babası Uğur Mersinli teşvik etti: Görüntüler ortaya çıktı
Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama!
İtalyan devinin hocası Osimhen'i istedi!
G.Saray'da coşkulu antrrenman! G.Saray'da coşkulu antrrenman! 15:51
Bernardo Silva resmen açıkladı! Bernardo Silva resmen açıkladı! 15:35
"Baba Hakkı" kabri başında anıldı "Baba Hakkı" kabri başında anıldı 15:08
"Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor "Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor 15:07
Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! 14:53
Asvel-Fenerbahçe Beko maçı detayları! Asvel-Fenerbahçe Beko maçı detayları! 14:50
Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi sürüyor! 14:16
1. Lig'de 36. hafta maçları hakemleri belli oldu! 1. Lig'de 36. hafta maçları hakemleri belli oldu! 14:06
Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! 12:48
Cherif'ten flaş Tedesco sözleri! Cherif'ten flaş Tedesco sözleri! 12:15
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı! 12:04
İtalyan devinin hocası Osimhen'i istedi! İtalyan devinin hocası Osimhen'i istedi! 11:57