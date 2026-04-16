Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Udinese Başkanı açıkladı

İKİ FORMÜL VAR 2.5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Udinese'ye gönderilen Zaniolo'nun transferi için iki ayrı satın alma opsiyonu bulunuyor. İlk formülde İtalyan ekibi 5 milyon euro ödeyecek ancak Zaniolo'nun ilerideki satışından elde edilecek gelirin %50'si Galatasaray'a kalacak. İkinci seçenek ise 10 milyon euro karşılığında Zaniolo'nun tüm haklarının Udinese'ye geçmesi.