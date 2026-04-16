Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Udinese Başkanı açıkladı

Udinese'nin başkanı Franco Soldati, katıldığı bir radyo programında Galatasaray'dan sezon başında kiralanan Nicolo Zaniolo'nun transfer sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Soldati'nin açıklamalarından öne çıkanlar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 19:16
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese Başkanı Franco Soldati, Radio Kiss Kiss Napoli'de yayımlanan "Radio Goal" programına konuk olarak Nicolo Zaniolo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SEZON SONUNDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Soldati, "Bu konuyu sezon sonunda, her şey bittikten sonra değerlendireceğiz. Biz sezon bitmeden transfer konularında hareket etmeyiz.

"BONSERVİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Onun bonservisi için çalışıyoruz. Hem kişisel hem de futbol açısından Udine'ye çok profesyonel şekilde adapte oldu. Onu çok olumlu değerlendiriyoruz.

"UDINESE'DE KALACAKTIR"

Böyle bir yılın ardından bence Nicolo Zaniolo bir yıl daha Udinese'de kalacaktır. Udinese için ne ifade ettiyse, bizim için de aynı şekilde önemli. Bu konu değerlendirilecek ama hemen sonuçlanacak bir durum değil." ifadelerini kullandı.

İKİ FORMÜL VAR

2.5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Udinese'ye gönderilen Zaniolo'nun transferi için iki ayrı satın alma opsiyonu bulunuyor. İlk formülde İtalyan ekibi 5 milyon euro ödeyecek ancak Zaniolo'nun ilerideki satışından elde edilecek gelirin %50'si Galatasaray'a kalacak. İkinci seçenek ise 10 milyon euro karşılığında Zaniolo'nun tüm haklarının Udinese'ye geçmesi.

PERFORMANSI

Bu sezon Udinese formasıyla 30 maçta görev alan İtalyan oyuncu 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile kontratı 2027 yılında sona eriyor.

