Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Udinese Başkanı açıkladı
Udinese'nin başkanı Franco Soldati, katıldığı bir radyo programında Galatasaray'dan sezon başında kiralanan Nicolo Zaniolo'nun transfer sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Soldati'nin açıklamalarından öne çıkanlar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 19:16
"UDINESE'DE KALACAKTIR"
Böyle bir yılın ardından bence Nicolo Zaniolo bir yıl daha Udinese'de kalacaktır. Udinese için ne ifade ettiyse, bizim için de aynı şekilde önemli. Bu konu değerlendirilecek ama hemen sonuçlanacak bir durum değil." ifadelerini kullandı.
İKİ FORMÜL VAR
2.5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Udinese'ye gönderilen Zaniolo'nun transferi için iki ayrı satın alma opsiyonu bulunuyor. İlk formülde İtalyan ekibi 5 milyon euro ödeyecek ancak Zaniolo'nun ilerideki satışından elde edilecek gelirin %50'si Galatasaray'a kalacak. İkinci seçenek ise 10 milyon euro karşılığında Zaniolo'nun tüm haklarının Udinese'ye geçmesi.
PERFORMANSI
Bu sezon Udinese formasıyla 30 maçta görev alan İtalyan oyuncu 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile kontratı 2027 yılında sona eriyor.
