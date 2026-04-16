Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'a verilen cezaları onadı!

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'a verilen cezaları onadı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Trabzonspor'a verilen cezaları onadı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 22:22
TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'a verilen cezaları onadı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Trabzonspor'a verilen cezaları onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, bordo-mavili kulübe verilen taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 400 bin lira, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılması sebebiyle 220 bin lira para cezasını onadı.

Kurul, ayrıca bordo-mavili oyuncu Boran Başkan'a verilen 40 bin liralık cezanın da onanmasına karar verdi.

F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var!
Galatasaray'a Uruguaylı sol bek!
DİĞER
30 yaşında gelen zamansız veda! Yeşilçam’ın talihsiz jönü Suphi Kaner ölüme böyle sürüklenmiş… 
Başkan Erdoğan'dan Orta Doğu mesajı: Diplomasinin yerini füzelerin aldığı ortamda kimse güvende değildir
İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..."
Bernardo Silva resmen açıkladı!
F.Bahçe seriyi 5. maça taşıdı! F.Bahçe seriyi 5. maça taşıdı! 21:34
F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var! F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var! 20:40
ASVEL-F.Bahçe Beko | CANLI ASVEL-F.Bahçe Beko | CANLI 20:18
Volkan Demirel Osimhen ve Onyekuru hakkında konuştu! Volkan Demirel Osimhen ve Onyekuru hakkında konuştu! 19:28
Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo... Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo... 19:16
Arda Güler haftanın 11'ine seçildi! Arda Güler haftanın 11'ine seçildi! 19:06
Daha Eski
İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." 18:25
Fırtına'ya Onuachu müjdesi! Fırtına'ya Onuachu müjdesi! 17:24
G.Saray'da coşkulu antrrenman! G.Saray'da coşkulu antrrenman! 15:51
Bernardo Silva resmen açıkladı! Bernardo Silva resmen açıkladı! 15:35
"Baba Hakkı" kabri başında anıldı "Baba Hakkı" kabri başında anıldı 15:08
"Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor "Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor 15:07