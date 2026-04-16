İsmail Kartal’dan Kim Min-Jae hakkında çarpıcı açıklamalar! "Savunma lideri..."

Tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, Fenerbahçe'den eski oyuncusu Kim Min-Jae hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan Kartal, yıldız stoperin transfer durumu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 18:25 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 18:34
İsmail Kartal, Fenerbahçe döneminde birlikte çalıştığı Bayern Münih'in Güney Koreli stoperi Kim Min-jae hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DE İYİ İŞLER YAPTI"

TuttoJuve.com'un sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, oyuncunun karakterine ilişkin olarak, kulübüne bağlı, pozitif ve takım içi uyumu yüksek bir isim olduğunu ifade etti:

"İyi bir karaktere sahip, kulübüne karşı büyük bir sadakatle oynuyor. İyi kalpli ve her zaman pozitif bir insan, ailesiyle ve takım arkadaşlarıyla iyi geçiniyor. Fenerbahçe'de benimle birlikteyken çok iyi işler yaptı."

"ASLA PES ETMEZ"

Kim Min-Jae'nin saha içi özelliklerine değinen Kartal, oyuncunun hızının öne çıktığını, boyuna rağmen çevik olduğunu ve mücadele gücünün yüksek seviyede bulunduğunu söyledi:

"En önemli özelliği hızı. Ancak 190 cm boyunda olmasına rağmen oldukça çevik. Aynı zamanda çok mücadeleci bir savunmacı, asla pes etmez ve gerçek bir savaşçıdır. Topla da oldukça iyi. Pas kalitesi yüksek seviyede. Rakiplerine yakın oynamayı ve fiziksel teması sever. Oldukça hırslı bir oyuncu ve yenilmeyi hiç sevmez."

"JUVENTUS'UN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLABİLİR"

Adı Juventus ile anılan Kim Min-Jae'nin bu takımda forma giyip giyemeyeceğiyle ilgili "Sizce Kim, Juventus'ta başarılı olabilir mi?" sorusuna yanıt veren İsmail Kartal, "Evet, Juventus ile anıldığını okudum. Napoli'de birlikte şampiyonluk yaşadığı eski teknik direktörünün yönetiminde Juventus savunmasının lideri olabilir. Luciano Spalletti belirli bir oyun tarzı inşa ediyor ve Min-Jae bu sürekli gelişen sistemin önemli bir parçası olabilir. Ona en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli formayı terleten Güney Koreli savunmacı, 40 maça çıkıp 1 gol katkısı vermişti. Fotomaç'ın haberine göre gelecek yaz transfer dönemi için adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Kim Min-Jae için Süper Lig devi oyuncu ve menajeri ile iletişime geçecek.

BAYERN MÜNİH KARİYERİ

Bavyera ekibi ile 110 resmi maça çıkan tecrübeli savunma oyuncusu, 5 gol ve 3 asist ile takımına katkı sağladı.

İŞTE O RÖPORTAJ

Galatasaray'a Uruguaylı sol bek!
Bernardo Silva resmen açıkladı!
DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğlu Kurt Efe 4 yaşında! Doğum günü partisindeki karelere beğeni yağdı...
Sanalda hazırlandı, poligonda talim yaptı, okulda uyguladı! İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından çıkan oyun: Binada toplu katliam
Fırtına'ya Onuachu müjdesi!
Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama!
İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." 18:25
Fırtına'ya Onuachu müjdesi! Fırtına'ya Onuachu müjdesi! 17:24
G.Saray'da coşkulu antrrenman! G.Saray'da coşkulu antrrenman! 15:51
Bernardo Silva resmen açıkladı! Bernardo Silva resmen açıkladı! 15:35
"Baba Hakkı" kabri başında anıldı "Baba Hakkı" kabri başında anıldı 15:08
"Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor "Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor 15:07
Daha Eski
Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! 14:53
Asvel-Fenerbahçe Beko maçı detayları! Asvel-Fenerbahçe Beko maçı detayları! 14:50
Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi sürüyor! 14:16
1. Lig'de 36. hafta maçları hakemleri belli oldu! 1. Lig'de 36. hafta maçları hakemleri belli oldu! 14:06
Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! 12:48
Cherif'ten flaş Tedesco sözleri! Cherif'ten flaş Tedesco sözleri! 12:15