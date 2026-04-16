İsmail Kartal’dan Kim Min-Jae hakkında çarpıcı açıklamalar! "Savunma lideri..."

"FENERBAHÇE'DE İYİ İŞLER YAPTI " TuttoJuve.com'un sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, oyuncunun karakterine ilişkin olarak, kulübüne bağlı, pozitif ve takım içi uyumu yüksek bir isim olduğunu ifade etti: "İyi bir karaktere sahip, kulübüne karşı büyük bir sadakatle oynuyor. İyi kalpli ve her zaman pozitif bir insan, ailesiyle ve takım arkadaşlarıyla iyi geçiniyor. Fenerbahçe'de benimle birlikteyken çok iyi işler yaptı."

"ASLA PES ETMEZ"



Kim Min-Jae'nin saha içi özelliklerine değinen Kartal, oyuncunun hızının öne çıktığını, boyuna rağmen çevik olduğunu ve mücadele gücünün yüksek seviyede bulunduğunu söyledi:



"En önemli özelliği hızı. Ancak 190 cm boyunda olmasına rağmen oldukça çevik. Aynı zamanda çok mücadeleci bir savunmacı, asla pes etmez ve gerçek bir savaşçıdır. Topla da oldukça iyi. Pas kalitesi yüksek seviyede. Rakiplerine yakın oynamayı ve fiziksel teması sever. Oldukça hırslı bir oyuncu ve yenilmeyi hiç sevmez."