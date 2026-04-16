UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finali garantileyen takımlar belli oldu. Freiburg, Braga, Nottingham Forest ve Aston Villa, yarı finale yükselen ekipler oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek final mücadelesi 4 rövanş maçıyla sona erdi.
Organizasyonun yarı finalinde Braga-Freiburg ve Nottingham Forest-Aston Villa maçları oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, İstanbul'un ev sahipliğinde 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta yapılacak.
İŞTE ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARININ SONUÇLARI
Celta Vigo (İspanya)-Freiburg (Almanya): 1-3 (0-3)
Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz): 1-0 (1-1)
Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya): 4-0 (3-1)
Real Betis (İspanya)-Braga (Portekiz): 2-4 (1-1)