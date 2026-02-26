Trendyol 1. Lig'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı

Haftanın açılış karşılaşmasında Esenler Erokspor, Boluspor'u konuk edecek. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre ligde 28. haftanın programı şöyle:

27 Şubat Cuma

16.00 Esenler Erokspor-Boluspor (Esenler Erokspor)

20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Şubat Cumartesi

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK (Van Atatürk)

13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Aktepe)

1 Mart Pazar

13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor (Yeni Adana)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Sakarya Atatürk)

2 Mart Pazartesi

20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)