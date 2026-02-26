CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

Fenerbahçe'den devre arasında Fransız ekibi Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, ayrılık süreciyle alakalı açıklamalarda bulundu. Polonya basınına konuşan yıldız futbolcu sarı lacivertli kulüp ve Jose Mourinho hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 15:03
Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılarak Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini ve kariyerindeki kırılma noktalarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

Sarı-lacivertli ekipte Jose Mourinho ile çalışma fırsatı yakalayan 26 yaşındaki Polonyalı orta saha, Portekizli teknik adamın kendisi için önemli bir figür olduğunu vurguladı.

Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

"F.BAHÇE'DEN DAHA ERKEN AYRILABİLİRDİM"

Szymanski, Mourinho'nun varlığının ayrılık sürecini doğrudan etkilediğini belirterek, "Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den biraz daha erken ayrılabilirdim." ifadelerini kullandı.

Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

Deneyimli teknik direktörün kendisine duyduğu güvenin altını çizen Szymanski, "Size güvenen bir teknik direktörün olması büyük bir avantaj.

Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

Mourinho benim için öyle bir isimdi. Hem çok iyi bir insan hem de üst düzey bir teknik adam." dedi.

Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

"KENDİ POZİSYONUMDA GÖREV YAPMADIM"
Ancak Mourinho'nun transfer dönemi kapandıktan sonra takımdan ayrılmasıyla birlikte şartların değiştiğini dile getiren başarılı futbolcu, sezonun ilk yarısında istediği süreleri alamadığını söyledi.

Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

Szymanski, "Sezonun ilk bölümünde çok az oynadım. Ayrıca kendi pozisyonumda görev yapmadım. Bu süreçte sabretmek zorunda kaldım." şeklinde konuştu.

Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

TRANSFERİ HAKKINDA
Fransa'ya transferinin ardından yeni bir başlangıç yaptığını belirten 26 yaşındaki oyuncu, Rennes'in kendisi için doğru adres olduğunu ifade etti.

Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

Şehrin sakin yapısının kendisine iyi geldiğini söyleyen Szymanski, transfer öncesinde Frankowski, Marcin Bulka ve Mateusz Wieteska ile görüş alışverişinde bulunduğunu da aktardı. "Şu an mutluyum ve önümüzdeki dönemde performansımın yükseldiğini göstereceğime inanıyorum." dedi.

Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

Rennes, devre arası transfer döneminde Szymanski için Fenerbahçe'ye 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Polonyalı futbolcu, Fransız ekibinde şu ana kadar 6 maçta forma giyerken 2 asistlik katkı sağladı.

Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe ve Mourinho itirafı!

İşte Polonya basınında yer alan haber

Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler
