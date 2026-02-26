Celta Vigo-PAOK CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo-PAOK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Abanca Balaidos'taki kritik rövanş mücadelesini İtalyan hakem Marco Guido yönetecek. Ev sahibi Celta Vigo'da teknik heyet, ilk maçta alınan galibiyetin rehavetine kapılmadan savunma disiplinini ön planda tutan bir taktikle sahada olmayı planlıyor. Galiçya temsilcisinde bazı bölgelerdeki sakatlıklar kadro rotasyonunu zorunlu kılsa da, iç saha avantajı turun en büyük teminatı olarak görülüyor. Konuk ekip PAOK cephesinde ise işler bir hayli zor; son deplasman maçlarında istikrarsız bir görüntü çizen Yunan ekibi, hem savunma güvenliğini elden bırakmamak hem de turu getirecek golleri bulmak zorunda. İki takımın taktiksel savaşına sahne olacak bu 90 dakikada, hata payı her iki taraf için de minimum seviyede. İşte dev randevu öncesi tüm detaylar...

Celta Vigo-PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşı kapsamında oynanacak Celta Vigo-PAOK maçı, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, saat 23.00'te başlayacak.

Celta Vigo-PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Balaidos'taki kritik mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Celta Vigo-PAOK MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 2

Celta Vigo-PAOK MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo: Radu; Carreira, Aidoo, Alonso, Rodriguez; Mingueza, Roman Gonzalez, Moriba; Aspas, Iglesias, Swedberg

PAOK: Tsiftsis; Taylor, Kedziora, Michailidis, Kenny; Ozdoyev, Camara; Taison, Zafeiris, Chatsidis; Giakoumakis