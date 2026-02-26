CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Celta Vigo-PAOK CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo-PAOK CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi’nde play-off heyecanı, İspanya’nın kuzeybatısında turun sahibini belirliyor. Selanik’teki ilk randevuda rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek büyük bir avantajla dönen Celta Vigo, sahasında PAOK’u ağırlıyor. Claudio Giraldez yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftarı önünde kontrollü bir oyun sergileyerek yakaladığı bu skor avantajını son 16 vizesine dönüştürmeyi planlarken; Razvan Lucescu’nun öğrencileri, zorlu İspanya deplasmanında iki farklı galibiyet ya da maçı uzatmalara taşıyacak tek farklı galibiyetle mucizevi bir geri dönüşün peşinde. İlk maçtaki dirençli futbolunu bu kez skora yansıtmak isteyen konuk ekip için her saniye altın değerinde. Peki Celta Vigo - PAOK maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 13:54
Celta Vigo-PAOK CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo-PAOK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Abanca Balaidos'taki kritik rövanş mücadelesini İtalyan hakem Marco Guido yönetecek. Ev sahibi Celta Vigo'da teknik heyet, ilk maçta alınan galibiyetin rehavetine kapılmadan savunma disiplinini ön planda tutan bir taktikle sahada olmayı planlıyor. Galiçya temsilcisinde bazı bölgelerdeki sakatlıklar kadro rotasyonunu zorunlu kılsa da, iç saha avantajı turun en büyük teminatı olarak görülüyor. Konuk ekip PAOK cephesinde ise işler bir hayli zor; son deplasman maçlarında istikrarsız bir görüntü çizen Yunan ekibi, hem savunma güvenliğini elden bırakmamak hem de turu getirecek golleri bulmak zorunda. İki takımın taktiksel savaşına sahne olacak bu 90 dakikada, hata payı her iki taraf için de minimum seviyede. İşte dev randevu öncesi tüm detaylar...

Celta Vigo-PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşı kapsamında oynanacak Celta Vigo-PAOK maçı, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, saat 23.00'te başlayacak.

Celta Vigo-PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Balaidos'taki kritik mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Celta Vigo-PAOK MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 2

Celta Vigo-PAOK MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo: Radu; Carreira, Aidoo, Alonso, Rodriguez; Mingueza, Roman Gonzalez, Moriba; Aspas, Iglesias, Swedberg

PAOK: Tsiftsis; Taylor, Kedziora, Michailidis, Kenny; Ozdoyev, Camara; Taison, Zafeiris, Chatsidis; Giakoumakis

ASpor CANLI YAYIN

Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
PKK'nın fesih çağrısının yıl dönümünde ikinci çağrı! İmralı kaleme aldı DEM'liler okuyacak: Abdullah Öcalan ne mesaj verecek?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller 13:07
Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! 12:31
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! 12:02
Genk-Dinamo Zagreb maçı yayın bilgisi! Genk-Dinamo Zagreb maçı yayın bilgisi! 11:58
Old Trafford'da iftar düzenlendi Old Trafford'da iftar düzenlendi 11:54
Stanimir Stoilov'dan taraftara destek çağrısı! Stanimir Stoilov'dan taraftara destek çağrısı! 11:50
Daha Eski
Bologna-Brann maçı tüm detayları! Bologna-Brann maçı tüm detayları! 11:50
VakıfBank ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu VakıfBank ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu 11:35
Kızılyıldız-Lille maç bilgileri! Kızılyıldız-Lille maç bilgileri! 11:34
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 03:55
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 03:56
Osimhen'den flaş sözler: Takımım hayal kırıklığına uğrattı! Osimhen'den flaş sözler: Takımım hayal kırıklığına uğrattı! 07:20