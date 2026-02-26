CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Avrupa maçı CANLI İZLE | Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Avrupa maçı CANLI İZLE | Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off rövanşında Fenerbahçe'yi zorlu bir mücadele bekliyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Nottingham Forest karşısında 3-0'lık dezavantajı silmek için İngiltere'ye gidiyor. Domenico Tedesco'nun 9 eksikle çıkacağı maçta Fred, Talisca, Ederson ve Çağlar Söyüncü gibi yıldız isimlerin yokluğu dikkat çekiyor. City Ground Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe'nin uzatmalara götürebilmesi için minimum 3 farkla kazanması şart. Ada'nın sert ve zorlu futbol atmosferinde gerçekleşecek bu maç, Avrupa kupalarında geri dönüş tarihine yeni bir sayfa eklemek isteyen Kanarya için kritik öneme sahip. Eksik kadrosuna rağmen prestij mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'nin bu imkansız görünen görevi başarıp başaramayacağı merak ediliyor. Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının yayın saati ve kanalı, muhtemel 11'ler ve maç öncesi son notlar haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 14:56
Fenerbahçe Avrupa maçı CANLI İZLE | Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş müsabakasında, ilk maçta alınan 3-0'lık skorun gölgesinde İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'a konuk oluyor. Kadıköy'deki ilk randevuda alınan beklenmedik mağlubiyet ve ardından yaşanan sakatlık kabusu, sarı-lacivertli ekibi sezonun en zorlu sınavlarından biriyle karşı karşıya bırakmış durumda. Teknik direktör Domenico Tedesco, aralarında Fred, Talisca ve Ederson gibi oyunun her iki yönünde belirleyici olan isimlerin de bulunduğu 9 oyuncusundan yoksun bir şekilde mucize arıyor. Ada deplasmanında hem fiziksel hem de psikolojik bir direnç sınavı verecek olan Kanarya, eksiklerine rağmen 'Fenerbahçe ruhu'nu sahaya yansıtarak Avrupa arenasındaki iddiasını son ana kadar sürdürmeyi hedefliyor. İşte Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı ne zaman?

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş mücadelesi, 26 Şubat 2025 Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe, Kadıköy'deki 3-0'lık skorun ardından İngiltere'de tur biletini almak için sahaya çıkacak.

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere'nin Nottingham şehrinde, City Ground Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik randevu, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Gecenin son seansında oynanacak olan müsabaka, Avrupa'da Perşembe heyecanının doruk noktası olacak.

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin bu zorlu deplasman sınavı, Türkiye'deki yayın hakları sahibi olan TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı aynı zamanda TRT'nin dijital platformu olan tabii üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı detayları!

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlere müjdeli haber: Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasındaki bu dev karşılaşma, TRT 1 üzerinden şifresiz olarak ekranlara gelecek. Tüm Türkiye, sarı-lacivertlilerin İngiltere'deki zorlu mücadelesini herhangi bir ek ücret ödemeden şifresiz kanaldan izleyebilecek.

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | TRT 1

Nottingham Forest-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Murillo, Milenkovic, Williams, Sangare, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Odoi, Jesus

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Mert, Yiğit Efe, Levent, İsmail, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Cherif

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı yayın bilgileri!

TEDESCO'DAN MUCİZE MESAJI

İngiltere'ye 3-0'ın rövanşına giden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, imkansız görünen tur için iddialı konuştu. Sakatlıklardan şikayet etmeyi sevmediğini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Avrupa Ligi neden bitmiş olsun? Bizim için henüz bitmedi. İngiltere'ye bir mucizeyi gerçekleştirmek için gidiyoruz. Kendimizi turnuvanın dışında görmek büyük bir hata olur, aklımda elenmek gibi bir düşünce yok. Baskıyla başa çıkabilirim, yeter ki oyuncularım bu inancı sahaya yansıtsın" dedi.

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı ayrıntıları!

Zorlu fikstür ve sakatlık kabusuna rağmen takımıyla gurur duyduğunu belirten Tedesco, altyapıdan A takıma dahil edilen 17 yaşındaki Çağrı Hakan Balta gibi genç yeteneklerin de bu süreçte şans bulabileceğini sinyalini verdi. Tedesco, "Sezon başında Şubat ayında bu konumda olacağımızı söyleseler kabul ederdim. Pes etmeyeceğiz, her maçta olduğu gibi City Ground'da da kazanmak için sahada olacağız" diyerek camiaya umut aşıladı.

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

3. DALYA GÜNÜNDE MUCİZE ARAYIŞI

Fenerbahçe, City Ground deplasmanında kulüp tarihinin en anlamlı maçlarından birine çıkıyor. İngiliz ekibi Nottingham Forest karşısında sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 300. müsabakasına imza atacak. Bugüne kadar çıktığı 299 maçta 117 galibiyet ve 65 beraberlik alan Kanarya, bu özel günde 3-0'ın rövanşında turu uzatmalara taşımak için 3 farklı, doğrudan çeyrek finale yükselmek içinse en az 4 farklı galibiyet almak zorunda.

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı saati!

SAKATLIK VE CEZA KABUSU

Temsilcimiz, sezonun en kritik virajına adeta revire dönmüş bir kadroyla giriyor. Kadıköy'deki ilk maçta cezalı duruma düşen Fred ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra; sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ve Ederson İngiltere kafilesinde yer almadı. Bu dev eksik listesine ameliyat olan Edson Alvarez ve listede yer almayan isimler de eklenince, teknik direktör Domenico Tedesco'nun elinde kısıtlı bir tercih imkanı kaldı.

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı kanalı!

ELDİVENLER TARIK ÇETİN'E EMANET

Fenerbahçe'de kaleci krizi derinleşiyor. As kaleci Mert Günok'un UEFA listesinde bulunmaması ve Ederson'un son lig maçındaki sakatlığı sonrası, City Ground'da kale Tarık Çetin'e teslim edilecek. 29 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında ter dökecek. Tarık'ın yedeği ise genç isim Engin Can Biterge olacak.

TRT 1 FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | AVRUPA LİGİ

Tüm ayrıntılarıyla Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı

İNGİLİZ EKİPLERİNE KARŞI 23. SINAV

Fenerbahçe, Ada temsilcileriyle olan köklü rekabetinde bugüne kadar 22 kez karşı karşıya geldi. Manchester United'dan Arsenal'e kadar dev kulüplerle kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, bu süreçte 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Nottingham Forest ile tarihindeki ikinci maçına çıkacak olan Kanarya, deplasmandaki 5. Avrupa mesaisinde kötü gidişatı durdurup tarihi bir skor üretmenin peşinde.

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçından son notlar!

DÜDÜK İTALYAN HAKEMDE

Zorlu rövanş mücadelesini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenirken, dördüncü hakemlik görevini Matteo Marchetti yapacak. Kritik eşleşmenin VAR koltuğunda ise Marco Di Bello oturacak.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
