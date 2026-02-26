CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi

Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülünün adayları arasında yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 14:08
Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi

Sarı-kırmızılıların Juventus'a konuk olduğu son 16 play-off turu rövanş maçında bir gol kaydeden Osimhen, UEFA'nın internet sitesindeki oylamada haftanın oyuncusu adayları arasında gösterildi.

Osimhen'in yanı sıra Real Madrid'den Fransız Aurelien Tchouameni, Bodo/Glimt'ten Norveçli Jens Petter Hauge ve Atletico Madrid'den Norveçli Alexander Sörloth da adaylar arasına girdi.

İlk maçı evinde 5-2 kazanan Galatasaray, uzatma devrelerine giden İtalya'daki rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen adını son 16 turuna yazdırırken Osimhen de takımı adına bir gole imza attı.

F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz"
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Bahçeli'den Başkan Erdoğan'ın 72. yaşına özel 72 gül | Allah lafzı, Hz. Muhammed'in adı ve Fetih Suresi detayı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" 14:45
Osimhen o ödüle aday gösterildi Osimhen o ödüle aday gösterildi 14:08
Celta Vigo-PAOK maçı hangi kanalda? Celta Vigo-PAOK maçı hangi kanalda? 13:54
F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller 13:07
Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! 12:31
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! 12:02
Daha Eski
Genk-Dinamo Zagreb maçı yayın bilgisi! Genk-Dinamo Zagreb maçı yayın bilgisi! 11:58
Old Trafford'da iftar düzenlendi Old Trafford'da iftar düzenlendi 11:54
Stanimir Stoilov'dan taraftara destek çağrısı! Stanimir Stoilov'dan taraftara destek çağrısı! 11:50
"Bu bir kabus olmalı" "Bu bir kabus olmalı" 08:50
Osimhen Galatasaray tarihine geçti! Osimhen Galatasaray tarihine geçti! 09:28
1. Lig'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı 1. Lig'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı 09:38