Fenerbahçe'de transferde bomba gelişme! İngilizleri kendisine hayran bıraktı

Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Kanarya bu skora rağmen Avrupa'dan elenirken mücadele sonrası flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde o futbolcu sergilediği performansla transferde İngilizlerin radarına girdi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'nin dinamosu İsmail Yüksek'i İngilizler takibe aldı.

27 yaşındaki milli futbolcu, gösterdiği istikrarlı ve etkili performansla Nottingam Forest'ın radarına girdi.

Özellikle İngiliz kulübü, yaz transfer döneminde İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında öne çıkıyor.

Bunun en büyük sebeplerinden biri ise İsmail Yüksek'in Avrupa Ligi'nde İngilizler'e karşı sergilediği üstün performans olarak gösteriliyor.

Takvim'de yer alan habere göre Avrupa'nın önde gelen scoutları da milli oyuncuyu yakından takip ediyor.

İsmail Yüksek'in son maçlardaki performansı, tribünlerden takip ediliyor...

Sahadaki enerjisi ve oyun disipliniyle dikkat çeken tecrübeli orta saha, Nottingham Forest maçında 74 kez topla buluştu.

Sertliğiyle öne çıkan İsmail, 8 ikili mücadele kazanırken, 9 kez sahipsiz top kazanmayı başardı.

Rakip pas aralarına girerek 3 kez topu kesen milli yıldız, 2 top çalmayla da savunma katkısını net şekilde ortaya koydu.

Bu sezon sahada adeta "güçlü kahraman" rolünü üstlenen İsmail Yüksek, becerisiyle takımının dengesini ayakta tutan isimlerin başında geliyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
