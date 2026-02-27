Ada basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, turnuvaya veda etse de Nottingham Forest'a karşı deplasmanda aldığı galibiyet Ada basınında geniş yankı uyandırdı. İşte atılan manşetler... (FB SPOR HABERİ)
Nottingham Forest'ın tek golü ise 68. dakikada Callum Hudson-Odoi'dan geldi.
Fenerbahçe, elense de aldığı galibiyet dış basında büyük yankı uyandırdı. Atılan manşetler ise şu şekilde:
TELEGRAPH: Forest, Fenerbahçe korkusunu atlatarak Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Bu rahatsız edici deneyime rağmen, kulübün sahibi Yunan milyarder Marinakis'in kupayı kazanma hayali hala canlı.
THE GUARDIAN: Hudson-Odoi, Fenerbahçe karşısında yaşanan zorluğa rağmen Nottingham Forest'ı son 16'ya taşıdı. Kerem Aktürkoğlu, takımının umutlarını yeşerten iki gol atsa da, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'taki Avrupa Ligi finali umutları sona erdi.
INDEPENDENT: Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin hem saha içinde hem de saha dışında yarattığı gerilim dolu anları atlatarak Europa League'de bir üst tura yükseldi. Forest'ın performansı sönüktü; zar zor da olsa turu geçtiler.
TNT SPORTS: Nottingham Forest, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükselmeyi başardı ve zorlu bir maçı atlattı. Vitor Pereira, Pazar Brighton ile oynanacak Premier Lig karşılaşmasını göz önünde bulundurarak rotasyon yaptı.
NOTTINGHAM POST: Vitor Pereira'nın takımı, geçen hafta İstanbul'da sergiledikleri muhteşem performansla play-off'un ikinci ayağına 3-0'lık bir avantajla çıktı ve bu sayede turu geçti. Ryan Yates'in feci şekilde yerinden çıkmış parmağı Forest'ı durduramadı ama Fenerbahçe'yi gerçek manada zorlayamadılar.
