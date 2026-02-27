Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için transferde büyük ısrar!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Jayden Oosterwolde ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu için son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden o kulübün transferde yoğun bir ısrar içerisinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Sarı-lacivertli futbolcu için Newcastle United'ın çok istekli olduğu biliniyor.
Devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalan Newcastle, olumsuz sonuç almıştı.
Jayden Oosterwolde'nin peşini bırakmayan Newcastle United'ın sezon sonu için yeni bir hazırlık içinde olduğu gelen haberler arasında.
Premier Lig'in köklü ekibinin sezon sonunda teklifini artıracağı ve Fenerbahçe'ye 25 milyon Euro vereceği öğrenildi.
Fenerbahçe Yönetimi'nin transfer konusunda kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor. Daha önceki teklif 20 milyon Euro'ydu.
2023 yılından beri Fenerbahçe'de top koşturan Jayden Oosterwolde'nin Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon 36 karşılaşmada boy gösteren Hollandalı sol kanat oyuncusu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Fenerbahçe, başarılı futbolcuyu 2023 yılında İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.