Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için transferde büyük ısrar!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için transferde büyük ısrar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Jayden Oosterwolde ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu için son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden o kulübün transferde yoğun bir ısrar içerisinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için transferde büyük ısrar!

Devre arasında Fenerbahçe'nin yıldız ismi için temaslarda bulunan Premier Lig temsilcisinin, sezon sonunda sarı-lacivertli yönetimle yeniden görüşme yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için transferde büyük ısrar!

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin o oyuncusu Jayden Oosterwolde.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için transferde büyük ısrar!

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı, İngiliz ekiplerinin radarından çıkmıyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için transferde büyük ısrar!

Sarı-lacivertli futbolcu için Newcastle United'ın çok istekli olduğu biliniyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için transferde büyük ısrar!

Devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalan Newcastle, olumsuz sonuç almıştı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için transferde büyük ısrar!

Jayden Oosterwolde'nin peşini bırakmayan Newcastle United'ın sezon sonu için yeni bir hazırlık içinde olduğu gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için transferde büyük ısrar!

Premier Lig'in köklü ekibinin sezon sonunda teklifini artıracağı ve Fenerbahçe'ye 25 milyon Euro vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için transferde büyük ısrar!

Fenerbahçe Yönetimi'nin transfer konusunda kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor. Daha önceki teklif 20 milyon Euro'ydu.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için transferde büyük ısrar!

2023 yılından beri Fenerbahçe'de top koşturan Jayden Oosterwolde'nin Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon 36 karşılaşmada boy gösteren Hollandalı sol kanat oyuncusu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için transferde büyük ısrar!

Fenerbahçe, başarılı futbolcuyu 2023 yılında İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

