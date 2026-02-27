Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! Sezon sonunda...
Haziran ayında taraflar arasında resmi temaslar hızlıca başlatılacak.
Sörloth, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesi rövanşında Club Brugge'a karşı hat-trick yapmış ve takımını son 16'ya taşımıştı.
Tecrübeli santrfor, bu sezon La Liga ekibi ile tüm kulvarlarda 36 maçta görev aldı.
Yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 15 kez fileleri sarsarken 1 asist katkısı sundu.
Sörloth, kariyerinin en yüksek piyasa değerine Haziran 2024'te Atletico Madrid forması ile ulaştı. (25 milyon euro)
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.
