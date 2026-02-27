CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! Sezon sonunda...

Ara transfer döneminde golcü takviyesi gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, yönünü yaz transfer dönemine çevirdi. Sarı-lacivertli yönetimin Alexander Sörloth için harekete geçeceği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! Sezon sonunda...

Ara transfer dönemi sonrası forvette eksik kalan Fenerbahçe şimdiden kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! Sezon sonunda...

Yeni sezonda mutlaka güçlü bir golcü getirmek isteyen Kanarya, Alexander Sörloth için yeniden harekete geçti.

Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! Sezon sonunda...

Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, sezon sonunda ilk iş olarak Atletico Madrid'de oynayan 30 yaşındaki Norveçli yıldızı almaya çalışacak.

Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! Sezon sonunda...

Haziran ayında taraflar arasında resmi temaslar hızlıca başlatılacak.

Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! Sezon sonunda...

Sörloth, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesi rövanşında Club Brugge'a karşı hat-trick yapmış ve takımını son 16'ya taşımıştı.

Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! Sezon sonunda...

Tecrübeli santrfor, bu sezon La Liga ekibi ile tüm kulvarlarda 36 maçta görev aldı.

Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! Sezon sonunda...

Yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 15 kez fileleri sarsarken 1 asist katkısı sundu.

Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! Sezon sonunda...

Sörloth, kariyerinin en yüksek piyasa değerine Haziran 2024'te Atletico Madrid forması ile ulaştı. (25 milyon euro)

Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! Sezon sonunda...

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.

Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan KYK’lı gençlerle iftarda buluştu: Türkiye her alanda büyük atılım içinde
