Osimhen maaşını neredeyse çıkardı! Galatasaray'a kazandırdığı rakam...

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 12 puan getirirken son 16 biletini de sarı-kırmızılılara armağan etti. 21 milyon euro maaşı bulunan Nijeryalı yıldız, Cimbom'a toplamda 17.5 milyon euro kazandırdı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Aslan'ın yıldızı, bir sonraki turda skor verimliliği verirse Galatasaray çeyrek finale kalarak kasasına 12.5 milyon Euro daha koyacak. Sabah'ta yer alan habere göre Cimbom, bu sezon toplamda 60.8 milyon Euro hasılat elde etti.
BU TAKIMIN YARISI OSIMHEN!
Şampiyonlar Ligi'nde 8 kez sahneye çıkan Victor Osimhen, 4. kez maçın oyuncusu seçildi ve yine büyük bir başarıya imza attı. 13 gole ulaşarak G.Saray formasıyla Avrupa kupalarında en fazla ağları sarsan yabancı olan Nijeryalı santrfor, Juventus rövanşının ardından 9 ayrı ülke kanalına röportaj verdi.
Torino'da attığı golle 'gidiyor' denilen turun geçilmesini sağlayan 26 yaşındaki forvet, Avrupa'da piyasasını yaptı. Yönetim, 75 milyon Euro ödenen Osimhen'in bonservisine 100 milyon Euro üzerinde değer biçiyor. Bu sezon Avrupa, Süper Lig ve Süper Kupa'da oynamadığı maçlarda yokluğu hissedilen Aslan'ın yıldızı, 16 gol-4 asistle 20 defa tabelayı değiştirdi.
Juventus'a attığı gole kötü oyundan dolayı sevinmeyen Osimhen'e taraftar tam destek verirken, oyuncuya hücumda takım arkadaşlarının ayak uyduramadığı görüşü hakim.
