Osimhen maaşını neredeyse çıkardı! Galatasaray'a kazandırdığı rakam...

Victor Osimhen, önceki gün İtalya'da Galatasaray'ın her şeyi olduğunu bir kez daha gösterdi. Juventus önünde ilk maçta 3 golün hazırlayıcı olan Nijeryalı yıldız, rövanşta da ölüp ölüp dirilen Aslan'ı golüyle uzatmalarda son 16 turuna taşıdı.

Aldığı paranın karşılığını sonuna kadar verirken maçın da oyuncusu seçildi. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu "Bu transferin çılgınlık olduğu söylense de Osimhen dünyanın en iyisi. Bu çok net" diyerek övgüde bulundu. 26 yaşındaki forvet, verdiği katkıyla 1 yıllık maaşının yüzde 84'ünü çıkardı.