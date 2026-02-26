Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti! İşte Nottingham Forest maçının özeti

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Nottingham Forest ile kozlarını paylaştı. Kanarya ilk maçtan sahasında 3-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler deplasmanda oynadığı ikinci mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Tedesco'nun öğrencileri kazanmasına rağmen turu geçemedi ve Avrupa'ya veda etti.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR:

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının ilk yarısı sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada sol taraftan çizgiye kadar inen Anderson'un ceza alanına çıkardığı topu, sarı-lacivertli futbolcular uzaklaştırdı.

22. dakikada Cherif'in sağ taraftan ceza alanına ortasında Williams'ın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ortega'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

24. dakikada Hutchinson'ın pasıyla sol taraftan ceza alanında hareketlenen Anderson'un dar açıdan sert şutunda top, az farkla direğin yanından auta gitti.

45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu topukla Cherif'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ortega, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

46. dakikada ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu, Jair Cunha tarafından düşürülünce hakem Mariani penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada beyaz noktanın başına geçen Kerem Aktürkoğlu, topu ağlarla buluşturdu. 0-2

68. dakikada sağ kanattan Ola Aina'nın ortasında arka direkte Callum Hudson-Odoi'un vuruşunda top filelere gitti. 1-2

79. dakikada Igor Jesus'un kaleci Tarık ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Tarık gole izin vermedi.

89. dakikada Hutchinson'ın kaleci Tarık ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Tarık topu kurtardı.

AVRUPA GOLCÜSÜ KEREM

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da gollerini sürdürdü. Sarı-lacivertli formayla ligde şu ana dek 4 gol kaydeden Kerem, Avrupa'da ise gol yollarında önemli performans ortaya koydu.

UEFA Avrupa Ligi'nde tamamı ilk 11'de 9. karşılaşmasına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 22. dakikada takımını öne geçiren gole imza atarken 48. dakikada penaltıdan bir gol daha buldu ve bu kulvarda 6. golünü kaydetti. Süper Kupa'da da 1 gol bulan Kerem, toplamda bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 gole ulaştı.

NENE TAMAMLAYAMADI

Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Dorgeles Nene, maçı tamamlayamadı. Müsabakanın 18. dakikasında aldığı darbe nedeniyle kendini yere bırakan Nene, oyuna devam etti ancak 43. dakikada yine sakatlık yaşadı.

Nene, devre arasında yerini Nelson Semedo'ya bıraktı.

ALAETTİN EKİCİ AVRUPA'DA İLK KEZ

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki hücum oyuncusu Alaettin Ekici, ilk Avrupa maçına çıktı. Nottingham Forest deplasmanında 76. dakikada Sidiki Cherif'in yerine oyuna giren genç isim, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da süre buldu.

GOOOLLL! Kerem Aktürkoğlu! Temsilcimiz Fenerbahçe, Nottingham deplasmanında 1-0 öne geçti! ⚽️

GOOOLLL! Kerem attı seride fark 1'e indi! Fenerbahçe deplasmanda skoru 2-0'a getirdi!