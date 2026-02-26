Thorsten Fink: Her şey mümkün futbolda

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, UEFA Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmalarının ardından açıklamalarda bulundu. Fink, "Zor bir rakip bizi bekleyecek. Kim olursa olsun zorlu olacak. Son 16'ya kalmak tarihi bir başarı zaten. Elbette gidebileceğimiz kadar gitmek istiyoruz, her şey mümkün futbolda. Shakhtar mı Rayo mu? Bence Rayo daha iyi olabilir."dedi.

"ÜZERİMİZDEKİ YÜKÜ ATTIK"

"Zekice ve akıllıca oynadık. Maçı gol yemeden tamamlamak da ayrı bir önemdeydi. Attığımız gollerden sonra üzerimizdeki yükü attık. Bu nedenle oyuncularımız daha rahat oynadı."

İŞTE O AÇIKLAMALAR