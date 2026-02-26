CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe tur için sahada! İşte Nottingham Forest maçının golleri

Fenerbahçe tur için sahada! İşte Nottingham Forest maçının golleri

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu 2. maçında deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. Kanarya 3-0'ın rövanşında zorlu mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılarak tur atlamak istiyor. Bu maçın gollerini haberimizden izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 00:22
Fenerbahçe tur için sahada! İşte Nottingham Forest maçının golleri

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu 2. maçında deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. Kanarya 3-0'ın rövanşında zorlu mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılarak tur atlamak istiyor.

Kanarya mücadelede ilk yarıda 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda dakikalar 48'i gösterirken sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı. Yıldız isim penaltıdan kaydettiği gol ile Fenerbahçe'yi mücadelede 2-0 öne geçirdi.

