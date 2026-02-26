Fenerbahçe tur için sahada! İşte Nottingham Forest maçının golleri

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu 2. maçında deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. Kanarya 3-0'ın rövanşında zorlu mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılarak tur atlamak istiyor.
Kanarya mücadelede ilk yarıda 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.
İkinci yarıda dakikalar 48'i gösterirken sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı. Yıldız isim penaltıdan kaydettiği gol ile Fenerbahçe'yi mücadelede 2-0 öne geçirdi.
GOOOLLL! Kerem Aktürkoğlu! Temsilcimiz Fenerbahçe, Nottingham deplasmanında 1-0 öne geçti! ⚽️ pic.twitter.com/Lufcdigz3G— TRT Spor (@trtspor) February 26, 2026
GOOOLLL! Kerem attı seride fark 1'e indi! Fenerbahçe deplasmanda skoru 2-0'a getirdi! pic.twitter.com/w1vLkcxHBR— TRT Spor (@trtspor) February 26, 2026