Fenerbahçe tur için sahada! İşte Nottingham Forest maçının golleri

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu 2. maçında deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. Kanarya 3-0'ın rövanşında zorlu mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılarak tur atlamak istiyor.

Kanarya mücadelede ilk yarıda 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda dakikalar 48'i gösterirken sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı. Yıldız isim penaltıdan kaydettiği gol ile Fenerbahçe'yi mücadelede 2-0 öne geçirdi.