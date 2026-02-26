Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: Nelson Semedo ve Marco Asensio...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında deplasmanda Nottingham Forest ile kozlarını paylaşıyor. Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun sözleri...

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 22:37 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 22:39
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında deplasmanda Nottingham Forest ile kozlarını paylaşıyor. Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

İlk maç zordu, yeni bir teknik direktör gelmişti ve biz de performansımızın altındaydık. Bu kez daha iyisini yapmak istiyoruz. İlk 11'de değişikliklerimiz var.

Nelson Semedo ve Marco Asensio çok fazla maç oynadı. Sağlık ekibiyle ve oyuncularla konuştuk, 60 dakika bile oynamaları risk olabilirdi. Sezon şimdi bitmiyor, çok maç ve hedef var.

Çok fazla hücumcu oyuncumuz var. Matteo Guendouzi'ye defansif oyuncu dersem muhtemelen alınır, o da ofansif mantaliteye sahip ama stoper oynayacak. Mert Müldür normalde bek ve ileriye çıkmayı sever.

İlk 11'de sadece Yiğit Efe Demir defansif oyuncu, onun dışında herkes hücum mantalitesi olan oyuncular.

İyi bir sonuç için elimizden geleni yapacağız. Keyif almaya ve geliştiğimizi göstermeye çalışacağız. Hep beraber cesur olalım"

