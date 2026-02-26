Alperen Şengün triple-double yaptı! Houston evinde farklı kazandı

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets, konuk ettiği Sacramento Kings'i 128-97'lik skorla mağlup etti ve 36. galibiyetini kazandı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 26 sayı, 13 ribaund, 11 asistle triple double yaparken, Reed Sheppard 28 sayı ve Kevin Durant de 21 sayıyla katkı verdi. Ligde 47. yenilgisini alan Sacramento'da ise Russell Westbrook 22 sayıyla ön plana çıktı.

SAN ANTONİO'DAN ÜST ÜSTE 10. GALİBİYET

San Antonio Spurs, deplasmanda karşı karşıya geldiği Toronto Raptors'ı 110-107'lik skorla mağlup etti ve üst üste 10, toplamda da 42. galibiyetini elde etti. San Antonio'da Devin Vassell 21 sayı, De'Aaron Fox da 20 sayı kaydetti. Bu sezonki 25. yenilgisini alan Toronto'da ise Brandon Ingram ile Immanuel Quickley 20'şer sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

Memphis Grizzlies: 112 - Golden State Warriors: 133

Detroit Pistons: 124 - Oklahoma City Thunder: 116

Toronto Raptors: 107 - San Antonio Spurs: 110

Houston Rockets: 128 - Sacramento Kings: 97

Milwaukee Bucks: 118 - Cleveland Cavaliers: 116

Denver Nuggets: 103 - Boston Celtics: 84