Ferencvaros-Ludogorets Razgrad maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Groupama Arena'daki kritik rövanş mücadelesini hakem İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Ev sahibi Ferencvaros'ta, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kilit orta saha oyuncusu Callum O'Dowda ve sakatlığı süren Stefan Gartenmann forma giyemeyecek. Ancak hafta sonu ligde MTK Budapeşte'yi 3-1 ile geçen yeşil-beyazlılarda, forvet hattındaki Yusuf Bamidele ve Kovacevic ikilisi taraftarın en büyük umudu. Konuk ekip Ludogorets cephesinde ise orta sahanın dinamik ismi Aguibou Camara'nın uzun süreli sakatlığı devam ediyor. Savunmada Nedyalkov'un liderliğinde geçit vermemeyi planlayan konuk ekip, hızlı hücumlarla Ferencvaros kalesinde turu garantileyecek golü arayacak. İşte Budapeşte'deki bu zorlu randevuya dair tüm detaylar...

FERENCVAROS-LUDOGORETS RAZGRAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşı kapsamında oynanacak Ferencvaros-Ludogorets Razgrad maçı, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, saat 20.45'te başlayacak.

FERENCVAROS-LUDOGORETS RAZGRAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Macaristan'daki kritik mücadele, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

FERENCVAROS-LUDOGORETS RAZGRAD MAÇI CANLI İZLE

FERENCVAROS-LUDOGORETS RAZGRAD MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros: Grof; Gomez, Raemaekers, Szalai; Cisse, Kanichowsky, Otvos, Abu Fani, Nagy; Bamidele, Kovacevic

Ludogorets Razgrad: Bonmann; Son, Nachmias, Verdon, Nedyalkov; Duarte, Naressi; Stanic, Nogueira, Vidal; Duah