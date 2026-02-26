www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Uluslararası Kulüpler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 25/26 Sezonu Ferencvarosi Budapest - PFC Ludogorets 1945 Razgrad maçı

UEFA Avrupa Ligi 25/26

GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

26.02.2026 | 20:45 | Ferencvarosi Budapest-PFC Ludogorets 1945 Razgrad | UEFA Avrupa Ligi | playoff_round. Hafta

Ferencvarosi Budapest ile PFC Ludogorets 1945 Razgrad 25/26 UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Kavanagh, Christopher tarafından yönetilen Ferencvarosi Budapest-PFC Ludogorets 1945 Razgrad maçı, Groupama Arena Stadı'nda oynanıyor. Ferencvarosi Budapest-PFC Ludogorets 1945 Razgrad maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Ferencvarosi Budapest-PFC Ludogorets 1945 Razgrad
Maçın Tarihi ve Saati: 26.02.2026 / 20:45
Maçın Hakemi: Kavanagh, Christopher

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler
G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu!
G.Saray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim?
G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor