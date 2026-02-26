UEFA Avrupa Ligi 25/26

Maçları Filtrele

26.02.2026 | Ferencvarosi Budapest - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 10.07.2025 | Sabah Masazir - NK Celje 10.07.2025 | AEK Larnaka - FK Partizan Belgrade 10.07.2025 | Paksi SE - FC CFR 1907 Cluj 10.07.2025 | FC Sheriff Tiraspol - FC Prishtina 10.07.2025 | PFC Levski Sofya - Hapoel Beer Sheva FC 10.07.2025 | FC Shakhtar Donetsk - Tampereen Ilves 10.07.2025 | FC Spartak Trnava - Hacken Gothenburg 10.07.2025 | Legia Warszawa - FK Aktobe 17.07.2025 | FK Aktobe - Legia Warszawa 17.07.2025 | Tampereen Ilves - FC Shakhtar Donetsk 17.07.2025 | Hacken Gothenburg - FC Spartak Trnava 17.07.2025 | FC CFR 1907 Cluj - Paksi SE 17.07.2025 | Hapoel Beer Sheva FC - PFC Levski Sofya 17.07.2025 | FC Prishtina - FC Sheriff Tiraspol 17.07.2025 | NK Celje - Sabah Masazir 17.07.2025 | FK Partizan Belgrade - AEK Larnaka 24.07.2025 | FC Sheriff Tiraspol - FC Utrecht 24.07.2025 | FC Banik Ostrava - Legia Warszawa 24.07.2025 | FC Midtjylland - Hibernian FC 24.07.2025 | PFC Levski Sofya - SC Braga 24.07.2025 | RSC Anderlecht - Hacken Gothenburg 24.07.2025 | Beşiktaş - FC Shakhtar Donetsk 24.07.2025 | NK Celje - AEK Larnaka 24.07.2025 | FC Lugano - FC CFR 1907 Cluj 31.07.2025 | AEK Larnaka - NK Celje 31.07.2025 | Hacken Gothenburg - RSC Anderlecht 31.07.2025 | FC CFR 1907 Cluj - FC Lugano 31.07.2025 | FC Utrecht - FC Sheriff Tiraspol 31.07.2025 | FC Shakhtar Donetsk - Beşiktaş 31.07.2025 | Hibernian FC - FC Midtjylland 31.07.2025 | Legia Warszawa - FC Banik Ostrava 31.07.2025 | SC Braga - PFC Levski Sofya 05.08.2025 | Hamrun Spartans FC - Maccabi Tel Aviv FC 06.08.2025 | FC RFS - Kuopion Palloseura 06.08.2025 | HNK Rijeka - Shelbourne FC 07.08.2025 | Fredrikstad - FC Midtjylland 07.08.2025 | Lincoln Red Imps - FC Noah Yerevan 07.08.2025 | FC CFR 1907 Cluj - SC Braga 07.08.2025 | AEK Larnaka - Legia Warszawa 07.08.2025 | Hacken Gothenburg - SK Brann 07.08.2025 | Paok Thessaloniki - Wolfsberger AC 07.08.2025 | HSK Zrinjski Mostar - Breidablik Kopavogur 07.08.2025 | Panathinaikos Athens - FC Shakhtar Donetsk 07.08.2025 | Servette Geneva - FC Utrecht 07.08.2025 | Fotbal Club FCSB - KF Drita 12.08.2025 | Shelbourne FC - HNK Rijeka 14.08.2025 | Kuopion Palloseura - FC RFS 14.08.2025 | FC Midtjylland - Fredrikstad 14.08.2025 | SK Brann - Hacken Gothenburg 14.08.2025 | Wolfsberger AC - Paok Thessaloniki 14.08.2025 | FC Noah Yerevan - Lincoln Red Imps 14.08.2025 | FC Noah Yerevan - Lincoln Red Imps 14.08.2025 | Breidablik Kopavogur - HSK Zrinjski Mostar 14.08.2025 | FC Utrecht - Servette Geneva 14.08.2025 | FC Shakhtar Donetsk - Panathinaikos Athens 14.08.2025 | KF Drita - Fotbal Club FCSB 14.08.2025 | Maccabi Tel Aviv FC - Hamrun Spartans FC 14.08.2025 | SC Braga - FC CFR 1907 Cluj 14.08.2025 | Legia Warszawa - AEK Larnaka 21.08.2025 | FC Midtjylland - Kuopion Palloseura 21.08.2025 | Malmo FF - SK Sigma Olomouc 21.08.2025 | SK Brann - AEK Larnaka 21.08.2025 | HSK Zrinjski Mostar - FC Utrecht 21.08.2025 | Panathinaikos Athens - Samsunspor 21.08.2025 | Maccabi Tel Aviv FC - FC Dynamo Kyiv 21.08.2025 | FK Shkendija - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 21.08.2025 | Slovan Bratislava - Young Boys Bern 21.08.2025 | KKS Lech Poznan - KRC Genk 21.08.2025 | HNK Rijeka - Paok Thessaloniki 21.08.2025 | Aberdeen FC - Fotbal Club FCSB 21.08.2025 | Lincoln Red Imps - SC Braga 27.08.2025 | AEK Larnaka - SK Brann 28.08.2025 | Kuopion Palloseura - FC Midtjylland 28.08.2025 | SK Sigma Olomouc - Malmo FF 28.08.2025 | Samsunspor - Panathinaikos Athens 28.08.2025 | Paok Thessaloniki - HNK Rijeka 28.08.2025 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - FK Shkendija 28.08.2025 | Young Boys Bern - Slovan Bratislava 28.08.2025 | KRC Genk - KKS Lech Poznan 28.08.2025 | FC Utrecht - HSK Zrinjski Mostar 28.08.2025 | FC Dynamo Kyiv - Maccabi Tel Aviv FC 28.08.2025 | Fotbal Club FCSB - Aberdeen FC 28.08.2025 | SC Braga - Lincoln Red Imps 24.09.2025 | FC Midtjylland - Sturm Graz 24.09.2025 | Paok Thessaloniki - Maccabi Tel Aviv FC 24.09.2025 | Real Betis Sevilla - Nottingham Forest 24.09.2025 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Celtic Glasgow 24.09.2025 | Freiburg - FC Basel 1893 24.09.2025 | OGC Nice - AS Roma 24.09.2025 | SC Braga - Feyenoord Rotterdam 24.09.2025 | GNK Dinamo Zagreb - Fenerbahçe 24.09.2025 | Malmo FF - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 25.09.2025 | Lille OSC - SK Brann 25.09.2025 | Go Ahead Eagles - Fotbal Club FCSB 25.09.2025 | FC Utrecht - Olympique Lyon 25.09.2025 | Aston Villa - Bologna FC 25.09.2025 | Stuttgart - Celta de Vigo 25.09.2025 | Glasgow Rangers - KRC Genk 25.09.2025 | FC Salzburg - FC Porto 25.09.2025 | Young Boys Bern - Panathinaikos Athens 25.09.2025 | Ferencvarosi Budapest - FC Viktoria Plzen 02.10.2025 | AS Roma - Lille OSC 02.10.2025 | Fenerbahçe - OGC Nice 02.10.2025 | FC Viktoria Plzen - Malmo FF 02.10.2025 | Fotbal Club FCSB - Young Boys Bern 02.10.2025 | Bologna FC - Freiburg 02.10.2025 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - Real Betis Sevilla 02.10.2025 | SK Brann - FC Utrecht 02.10.2025 | Celtic Glasgow - SC Braga 02.10.2025 | Panathinaikos Athens - Go Ahead Eagles 02.10.2025 | Feyenoord Rotterdam - Aston Villa 02.10.2025 | Nottingham Forest - FC Midtjylland 02.10.2025 | KRC Genk - Ferencvarosi Budapest 02.10.2025 | Maccabi Tel Aviv FC - GNK Dinamo Zagreb 02.10.2025 | Olympique Lyon - FC Salzburg 02.10.2025 | Sturm Graz - Glasgow Rangers 02.10.2025 | FC Basel 1893 - Stuttgart 02.10.2025 | Celta de Vigo - Paok Thessaloniki 02.10.2025 | FC Porto - FK Crvena Zvezda Belgrade 23.10.2025 | Go Ahead Eagles - Aston Villa 23.10.2025 | FC Salzburg - Ferencvarosi Budapest 23.10.2025 | SK Brann - Glasgow Rangers 23.10.2025 | Olympique Lyon - FC Basel 1893 23.10.2025 | Fenerbahçe - Stuttgart 23.10.2025 | KRC Genk - Real Betis Sevilla 23.10.2025 | Fotbal Club FCSB - Bologna FC 23.10.2025 | SC Braga - FK Crvena Zvezda Belgrade 23.10.2025 | Maccabi Tel Aviv FC - FC Midtjylland 23.10.2025 | Celta de Vigo - OGC Nice 23.10.2025 | Malmo FF - GNK Dinamo Zagreb 23.10.2025 | Celtic Glasgow - Sturm Graz 23.10.2025 | Freiburg - FC Utrecht 23.10.2025 | Nottingham Forest - FC Porto 23.10.2025 | Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos Athens 23.10.2025 | Lille OSC - Paok Thessaloniki 23.10.2025 | AS Roma - FC Viktoria Plzen 23.10.2025 | Young Boys Bern - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 06.11.2025 | Sturm Graz - Nottingham Forest 06.11.2025 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Lille OSC 06.11.2025 | FC Midtjylland - Celtic Glasgow 06.11.2025 | OGC Nice - Freiburg 06.11.2025 | GNK Dinamo Zagreb - Celta de Vigo 06.11.2025 | FC Utrecht - FC Porto 06.11.2025 | FC Salzburg - Go Ahead Eagles 06.11.2025 | Malmo FF - Panathinaikos Athens 06.11.2025 | FC Basel 1893 - Fotbal Club FCSB 06.11.2025 | Bologna FC - SK Brann 06.11.2025 | Real Betis Sevilla - Olympique Lyon 06.11.2025 | Paok Thessaloniki - Young Boys Bern 06.11.2025 | Glasgow Rangers - AS Roma 06.11.2025 | SC Braga - KRC Genk 06.11.2025 | Stuttgart - Feyenoord Rotterdam 06.11.2025 | FC Viktoria Plzen - Fenerbahçe 06.11.2025 | Aston Villa - Maccabi Tel Aviv FC 06.11.2025 | Ferencvarosi Budapest - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 27.11.2025 | Paok Thessaloniki - SK Brann 27.11.2025 | AS Roma - FC Midtjylland 27.11.2025 | FC Porto - OGC Nice 27.11.2025 | Fenerbahçe - Ferencvarosi Budapest 27.11.2025 | Lille OSC - GNK Dinamo Zagreb 27.11.2025 | Aston Villa - Young Boys Bern 27.11.2025 | Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 27.11.2025 | FC Viktoria Plzen - Freiburg 27.11.2025 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - Celta de Vigo 27.11.2025 | Nottingham Forest - Malmo FF 27.11.2025 | Maccabi Tel Aviv FC - Olympique Lyon 27.11.2025 | Bologna FC - FC Salzburg 27.11.2025 | Panathinaikos Athens - Sturm Graz 27.11.2025 | KRC Genk - FC Basel 1893 27.11.2025 | Go Ahead Eagles - Stuttgart 27.11.2025 | Real Betis Sevilla - FC Utrecht 27.11.2025 | Glasgow Rangers - SC Braga 27.11.2025 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Fotbal Club FCSB 11.12.2025 | FC Utrecht - Nottingham Forest 11.12.2025 | Young Boys Bern - Lille OSC 11.12.2025 | Ferencvarosi Budapest - Glasgow Rangers 11.12.2025 | GNK Dinamo Zagreb - Real Betis Sevilla 11.12.2025 | FC Midtjylland - KRC Genk 11.12.2025 | OGC Nice - SC Braga 11.12.2025 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - Paok Thessaloniki 11.12.2025 | Stuttgart - Maccabi Tel Aviv FC 11.12.2025 | Sturm Graz - FK Crvena Zvezda Belgrade 11.12.2025 | FC Basel 1893 - Aston Villa 11.12.2025 | FC Porto - Malmo FF 11.12.2025 | Freiburg - FC Salzburg 11.12.2025 | Celta de Vigo - Bologna FC 11.12.2025 | Celtic Glasgow - AS Roma 11.12.2025 | Fotbal Club FCSB - Feyenoord Rotterdam 11.12.2025 | Olympique Lyon - Go Ahead Eagles 11.12.2025 | SK Brann - Fenerbahçe 11.12.2025 | Panathinaikos Athens - FC Viktoria Plzen 22.01.2026 | Fenerbahçe - Aston Villa 22.01.2026 | SK Brann - FC Midtjylland 22.01.2026 | Young Boys Bern - Olympique Lyon 22.01.2026 | FC Viktoria Plzen - FC Porto 22.01.2026 | Paok Thessaloniki - Real Betis Sevilla 22.01.2026 | Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz 22.01.2026 | Bologna FC - Celtic Glasgow 22.01.2026 | Malmo FF - FK Crvena Zvezda Belgrade 22.01.2026 | Freiburg - Maccabi Tel Aviv FC 22.01.2026 | Celta de Vigo - Lille OSC 22.01.2026 | SC Braga - Nottingham Forest 22.01.2026 | OGC Nice - Go Ahead Eagles 22.01.2026 | FC Utrecht - KRC Genk 22.01.2026 | AS Roma - Stuttgart 22.01.2026 | FC Salzburg - FC Basel 1893 22.01.2026 | GNK Dinamo Zagreb - Fotbal Club FCSB 22.01.2026 | Ferencvarosi Budapest - Panathinaikos Athens 22.01.2026 | Glasgow Rangers - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 29.01.2026 | Fotbal Club FCSB - Fenerbahçe 29.01.2026 | KRC Genk - Malmo FF 29.01.2026 | Sturm Graz - SK Brann 29.01.2026 | Stuttgart - Young Boys Bern 29.01.2026 | FC Porto - Glasgow Rangers 29.01.2026 | Aston Villa - FC Salzburg 29.01.2026 | FC Midtjylland - GNK Dinamo Zagreb 29.01.2026 | Nottingham Forest - Ferencvarosi Budapest 29.01.2026 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - OGC Nice 29.01.2026 | Go Ahead Eagles - SC Braga 29.01.2026 | Real Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam 29.01.2026 | Celtic Glasgow - FC Utrecht 29.01.2026 | Maccabi Tel Aviv FC - Bologna FC 29.01.2026 | Panathinaikos Athens - AS Roma 29.01.2026 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Celta de Vigo 29.01.2026 | Lille OSC - Freiburg 29.01.2026 | Olympique Lyon - Paok Thessaloniki 29.01.2026 | FC Basel 1893 - FC Viktoria Plzen 19.02.2026 | Fenerbahçe - Nottingham Forest 19.02.2026 | GNK Dinamo Zagreb - KRC Genk 19.02.2026 | Paok Thessaloniki - Celta de Vigo 19.02.2026 | SK Brann - Bologna FC 19.02.2026 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - Ferencvarosi Budapest 19.02.2026 | Celtic Glasgow - Stuttgart 19.02.2026 | Lille OSC - FK Crvena Zvezda Belgrade 19.02.2026 | Panathinaikos Athens - FC Viktoria Plzen 26.02.2026 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Lille OSC 26.02.2026 | Stuttgart - Celtic Glasgow 26.02.2026 | FC Viktoria Plzen - Panathinaikos Athens 26.02.2026 | Nottingham Forest - Fenerbahçe 26.02.2026 | Bologna FC - SK Brann 26.02.2026 | KRC Genk - GNK Dinamo Zagreb 26.02.2026 | Celta de Vigo - Paok Thessaloniki