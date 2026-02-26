UEFA Avrupa Ligi 25/26

Ferencvarosi Budapest ile PFC Ludogorets 1945 Razgrad 25/26 UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Kavanagh, Christopher tarafından yönetilen Ferencvarosi Budapest-PFC Ludogorets 1945 Razgrad maçı, Groupama Arena Stadı'nda oynanıyor. Ferencvarosi Budapest-PFC Ludogorets 1945 Razgrad maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Ferencvarosi Budapest-PFC Ludogorets 1945 Razgrad
Maçın Tarihi ve Saati: 26.02.2026 / 20:45
Maçın Hakemi: Kavanagh, Christopher