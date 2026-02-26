Samsunspor sahasında son 16 biletini kaptı!

UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor ile Shkendija karşı karşıya geldi. Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılan mücadelede Samsunspor, Shkendija'yı 4-0 mağlup etti. Maçın gollerini 53. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham, 71. dakikada Cherif Ndiaye, 79. ve 90+2. dakikalarda Marius Mouandilmadji kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, Shkendija'ya karşı Kuzey Makendonya'da aldığı 1-0'lık galibiyetle birlikte eşleşmede durumu 5-00'a getirerek Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

MUHTEMEL RAKİPLER

Temsilcimizin gelecek turdaki rakibi, Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano olacak.

İŞTE KARŞILAŞMANIN GOLLERİ

GOOOLLL! Ntcham'ın penaltıdan attığı golle temsilcimiz Samsunspor 1-0 öne geçti! ⚽️ pic.twitter.com/ApLgYhYjs4 — TRT Spor (@trtspor) February 26, 2026

GOOOLLL! Cherif Ndiaye'nin golüyle fark 2'ye çıktı! Temsilcimiz Samsunspor son 16 turuna çok yakın! pic.twitter.com/pij1jhkp86 — TRT Spor (@trtspor) February 26, 2026

GOOOLLL! Mouandilmadji fişi çekti! Samsunspor skoru 3-0'a getirdi! ⚽️ pic.twitter.com/wrd0C0TImx — TRT Spor (@trtspor) February 26, 2026