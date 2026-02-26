Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşıyor. Domenico Tedesco'nun öğrencileri ilk maçtan 3-0'lık skorla sahasında mağlup ayrılmıştı. Kanarya, İngiltere'de bu zorlu maçta turu geçmek istiyor. Nottingham Forest-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 21:50 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 22:52
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş müsabakasında, ilk maçta alınan 3-0'lık skorun gölgesinde İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'a konuk oluyor. Kadıköy'deki ilk randevuda alınan beklenmedik mağlubiyet ve ardından yaşanan sakatlık kabusu, sarı-lacivertli ekibi sezonun en zorlu sınavlarından biriyle karşı karşıya bırakmış durumda. Teknik direktör Domenico Tedesco, aralarında Fred, Talisca ve Ederson gibi oyunun her iki yönünde belirleyici olan isimlerin de bulunduğu 9 oyuncusundan yoksun bir şekilde mucize arıyor. Ada deplasmanında hem fiziksel hem de psikolojik bir direnç sınavı verecek olan Kanarya, eksiklerine rağmen 'Fenerbahçe ruhu'nu sahaya yansıtarak Avrupa arenasındaki iddiasını son ana kadar sürdürmeyi hedefliyor.

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş mücadelesi, 26 Şubat 2025 Perşembe günü oynanıyor. Fenerbahçe, Kadıköy'deki 3-0'lık skorun ardından İngiltere'de tur biletini almak için sahaya çıkıyor.

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere'nin Nottingham şehrinde, City Ground Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı bu kritik randevu, Türkiye saati ile 23.00'te başladı.

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin bu zorlu deplasman sınavı, Türkiye'deki yayın hakları sahibi olan TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı aynı zamanda TRT'nin dijital platformu olan tabii üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

İŞTE NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Nottingham Forest: Ortega, Williams, Morato, Murillo, Anderson, Dominguez, Lucca, Hutchinson, Yates, Jair Cunha, McAtee.

Fenerbahçe: Tarık, Yiğit Efe, Brown, Mert, Guendouzi, İsmail, Kante, Oğuz, Nene, Kerem, Cherif.

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlere müjdeli haber: Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasındaki bu dev karşılaşma, TRT 1 üzerinden şifresiz olarak ekranlara geliyor Tüm Türkiye, sarı-lacivertlilerin İngiltere'deki zorlu mücadelesini herhangi bir ek ücret ödemeden şifresiz kanaldan izleyebiliyor.

3. DALYA GÜNÜNDE MUCİZE ARAYIŞI

Fenerbahçe, City Ground deplasmanında kulüp tarihinin en anlamlı maçlarından birine çıkıyor. İngiliz ekibi Nottingham Forest karşısında sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 300. müsabakasına imza atacak. Bugüne kadar çıktığı 299 maçta 117 galibiyet ve 65 beraberlik alan Kanarya, bu özel günde 3-0'ın rövanşında turu uzatmalara taşımak için 3 farklı, doğrudan çeyrek finale yükselmek içinse en az 4 farklı galibiyet almak zorunda.

İNGİLİZ EKİPLERİNE KARŞI 23. SINAV

Fenerbahçe, bu maça kadar Ada temsilcileriyle olan köklü rekabetinde bugüne kadar 22 kez karşı karşıya geldi. Manchester United'dan Arsenal'e kadar dev kulüplerle kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, bu süreçte 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Nottingham Forest ile tarihindeki ikinci maçına çıkacak olan Kanarya, deplasmandaki 5. Avrupa mesaisinde kötü gidişatı durdurup tarihi bir skor üretmenin peşinde.

DÜDÜK İTALYAN HAKEMDE

Zorlu rövanş mücadelesini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetiyor. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenirken, dördüncü hakemlik görevini Matteo Marchetti yapıyor. Kritik eşleşmenin VAR koltuğunda ise Marco Di Bello oturuyor.

