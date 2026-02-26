Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh için imza günü düzenlendi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh için Tüpraş Stadyumu’nun altında bulunan Kartal Yuvası mağazasında imza töreni düzenlendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 17:42 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 18:21
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı ve ilk 3 maçta attığı 3 golle dikkat çeken Hyeon-ghu Oh için imza töreni düzenlendi. İmza gününe; Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kaan Kasacı, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş da katıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, gösterdiği performans ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Güney Koreli golcü için stadyumda uzun kuyruklar oluşturdu. Taraftarlar aldıkları forma ve Kartal Yuvası ürünlerini Güney Koreli golcüye imzalatırken, hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

