Stuttgart-Celtic maçı İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Avrupa Ligi’nde play-off heyecanı, Stuttgart’ın ev sahipliğinde turun düğümünü çözüyor. Celtic Park’taki ilk maçta sergilediği muazzam performansla sahadan 4-1 galip ayrılan VfB Stuttgart, sahasında İskoç devi Celtic’i ağırlıyor. Sebastian Hoeness’in öğrencileri, deplasmanda elde ettikleri devasa avantajı koruyup adlarını son 16 turuna yazdırmayı hedeflerken; Martin ONeill yönetimindeki Celtic, Stuttgart deplasmanında mucizevi bir geri dönüşün yollarını arıyor. Deplasman golü kuralının uygulanmadığı formatta Celtic’in maçı en azından uzatmalara taşıması için mutlak üç farklı galibiyete ihtiyacı var. Peki Stuttgart-Celtic maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 11:04
Stuttgart-Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Mercedes Benz Arena'daki kritik rövanş mücadelesini Boşnak hakem İrfan Peljto yönetecek. Ev sahibi Stuttgart'ta cezalı olan savunma oyuncusu Jeff Chabot ve sakatlıkları süren Dan-Axel Zagadou ile Lazar Jovanovic kadroda yer alamayacak. Ancak ilk maçta hücumda fırtına estiren Deniz Undav ve El Khannouss yine ilk 11'de yer alarak Alman ekibinin en büyük kozları olacak. Konuk ekip Celtic cephesinde ise sakatlık kabusu devam ediyor; Cameron Carter-Vickers, Jota ve Alistair Johnston gibi as oyuncuların yokluğunda İskoç temsilcisinin işi bir hayli zor görünüyor. Stuttgart, taraftarı önünde Avrupa'daki yürüyüşünü perçinlemek; Celtic ise onurlu bir veda ya da imkansız bir tarih yazmak için sahada olacak. İşte bu önemli randevu öncesi tüm teknik detaylar...

Stuttgart-Celtic MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşı kapsamında oynanacak Stuttgart-Celtic maçı, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, saat 20.45'te başlayacak.

Stuttgart-Celtic MAÇI HANGİ KANALDA?

Mercedes Benz Arena'daki kritik mücadele, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Stuttgart-Celtic MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1

Stuttgart-Celtic MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart: Nubel; Assignon, Jacquez, Jeltsch, Mittelstadt; Karazor, Andres; El Khannouss, Undav, Fuhrich; Demirovic

Celtic: Schmeichel; Araujo, Trusty, Scales, Tierney; McGregor, Bernardo; Maeda, Nygren, Tounekti; Cvancara

