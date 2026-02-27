CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde bomba hamle! Nicolas Jackson olmazsa...

Fenerbahçe'den transferde bomba hamle! Nicolas Jackson olmazsa...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de şimdiden yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Kanarya'da golcü transferi konusunda gündemdeki isim Nicolas Jackson olurken sarı-lacivertliler bu transferin geçekleşmemesi halinde B planını yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Fenerbahçe'den transferde bomba hamle! Nicolas Jackson olmazsa...

Devre arasında Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran ancak kadrosuna bir santrfor takviyesi yapamayan Fenerbahçe, yeni sezonda kaliteli bir golcüyü renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe'den transferde bomba hamle! Nicolas Jackson olmazsa...

Bunun için de çalışmalara şimdiden başlayan yönetimin hedefinde iki isim var: Nicolas Jackson ve Darwin Nunez...

Fenerbahçe'den transferde bomba hamle! Nicolas Jackson olmazsa...

Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında yer alan isim bonservisi Chelsea'de olan ancak Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Jackson...

Fenerbahçe'den transferde bomba hamle! Nicolas Jackson olmazsa...

BAYERN TAPUSUNU ALMAYACAK

Alman devinin 16.5 milyon euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli oyuncunun sözleşmesinde '40 maça ilk 11 çıkarsa 65 milyon euro satın alma opsiyonu devreye girer' maddesi var.

Fenerbahçe'den transferde bomba hamle! Nicolas Jackson olmazsa...

Ancak Bayern, oyuncudan memnun olmadığından dolayı Jackson'a şimdiye kadar 22 maçta şans verdi.

Fenerbahçe'den transferde bomba hamle! Nicolas Jackson olmazsa...

Sezon sonunda 24 yaşındaki oyuncu Chelsea'ye geri dönecek. Fenerbahçe, Chelsea'nin de kadro planlamasında yer almayan oyuncu için şimdiden ilk teması kurdu.

Fenerbahçe'den transferde bomba hamle! Nicolas Jackson olmazsa...

Sarı-lacivertliler, Chelsea'ye oyuncu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı.

Fenerbahçe'den transferde bomba hamle! Nicolas Jackson olmazsa...

Ancak İngilizler Jackson'ı bonsevisiyle vermek istiyor. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe'den transferde bomba hamle! Nicolas Jackson olmazsa...

Eğer iki kulüp arasında anlaşma sağlanamazsa; rota Darwin Nunez'e dönecek.

Fenerbahçe'den transferde bomba hamle! Nicolas Jackson olmazsa...

Devre arasında alınamayan Uruguaylı oyuncu için hem Al Hilal'le hem de oyuncunun menajeriyle temas kuruldu. Benzema transferi sonrasında Al-Hilal, Nunez'in lisansını askıya almıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
