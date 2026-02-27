Fenerbahçe'den transferde bomba hamle! Nicolas Jackson olmazsa...

Devre arasında Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran ancak kadrosuna bir santrfor takviyesi yapamayan Fenerbahçe, yeni sezonda kaliteli bir golcüyü renklerine bağlamak istiyor.

Bunun için de çalışmalara şimdiden başlayan yönetimin hedefinde iki isim var: Nicolas Jackson ve Darwin Nunez...