Fenerbahçe'den transferde bomba hamle! Nicolas Jackson olmazsa...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de şimdiden yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Kanarya'da golcü transferi konusunda gündemdeki isim Nicolas Jackson olurken sarı-lacivertliler bu transferin geçekleşmemesi halinde B planını yaptı. İşte detaylar...
BAYERN TAPUSUNU ALMAYACAK
Alman devinin 16.5 milyon euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli oyuncunun sözleşmesinde '40 maça ilk 11 çıkarsa 65 milyon euro satın alma opsiyonu devreye girer' maddesi var.
Ancak Bayern, oyuncudan memnun olmadığından dolayı Jackson'a şimdiye kadar 22 maçta şans verdi.
Sezon sonunda 24 yaşındaki oyuncu Chelsea'ye geri dönecek. Fenerbahçe, Chelsea'nin de kadro planlamasında yer almayan oyuncu için şimdiden ilk teması kurdu.
Sarı-lacivertliler, Chelsea'ye oyuncu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı.
Ancak İngilizler Jackson'ı bonsevisiyle vermek istiyor. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.
Eğer iki kulüp arasında anlaşma sağlanamazsa; rota Darwin Nunez'e dönecek.
Devre arasında alınamayan Uruguaylı oyuncu için hem Al Hilal'le hem de oyuncunun menajeriyle temas kuruldu. Benzema transferi sonrasında Al-Hilal, Nunez'in lisansını askıya almıştı.
