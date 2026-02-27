Spor yazarlarından Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Tedesco da maçın iyilerinden Oğuz Aydın'ı kenara aldı ve Asensio'yu yani en büyük silahımızı maça dahil etti. Bu değişiklik, Tedesco'nun turu ne kadar çok istediğinin bir göstergesiydi. Tam her şey yolunda giderken, üçüncü gole çok yaklaşmışken, Hudson-Odoi'nin golü tur umutlarımızı bitirdi. Oyunun son bölümünde kalecimiz Tarık'ın muazzam iki kurtarışı vardı! Helal sana Tarık! 90 dakika tek kale oynadık ama maalesef turu geçecek skoru elde edemedik! Bir İngiliz takımını futbolun beşiği İngiltere'de sahadan sildik! Yendik, yıktık geçtik ama olmadı işte! Yetmedi işte! Ah o ilk maç ah! Çok yazık oldu Fenerbahçe'ye!