Trabzonspor'da Onuachu için dev iddia!

Trabzonspor'da Onuachu için dev iddia!

Nijerya basını, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’nin Paul Onuachu'yu istediğini ve Trabzonspor’daki kazancından 3 kat fazla maaş teklif edeceğini duyurdu. İşte bordo-mavililerde endişe yaratan o transfer iddiası... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Trabzonspor'da Onuachu için dev iddia!

Paul Onuachu bu sezon attığı 17 golle ligin tozunu atıyor. 31 yaşındaki forvetin bu durumu hem Avrupa hem de Suudi Pro Lig ekiplerinin dikkatini çekiyor. Nijerya basını, Al Ahli'nin yaz döneminde Onuachu'ya teklif sunacağını yazdı. Suudi kulübünün, İvan Toney'in Premier Lig'e dönme ihtimali sebebiyle Onuachu'yu listesine aldığı ifade edildi. 2.01'lik boyu, hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle öne çıkan Onuachu'nun güçlü bir alternatif olarak değerlendirildiği aktarıldı. Körfez ekibinin, Nijeryalı golcüye Trabzonspor'daki maaşının 3 katını önereceği belirtildi. Onuachu'nun Fırtına ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

