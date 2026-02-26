Beşiktaş'ta hedef Aymeric Laporte!

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Beşiktaş, yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar özellikle savunma hattını güçlendirmeyi planlıyor. Emmanuel Agbadou'dan çok memnun olan Kartal, Fildişi Sahilli stoperin yanına Aymeric Laporte'u düşünüyor. Athletic Bilbao'da oynayan 31 yaşındaki İspanyol stoper, geçtiğimiz sezondan bu yana Beşiktaş'ın gündeminde bulunuyor.

LİSTEDE YER ALIYOR

Savunmada sol stoperde görev alan Aymeric Laporte'un piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. Yeni sezonda defans hattını mutlaka güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş'ta listedeki en önemli isimlerden biri İspanyol savunmacı olacak. Bu sezon Athletic Bilbao ile toplamda 18 resmi maça çıkan Laporte, bin 414 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı. Tecrübeli savunmacı, İspanya Milli Takımı'nda da yer alıyor.

SOL AYAĞI ETKİLİ

Kadrosuna sol stoper takviyesi planlayan Beşiktaş'ta gündeme gelen Aymeric Laporte, güçlü özellikleriyle öne çıkıyor. Sol ayağını iyi kullanan Laporte, Manchester City döneminde Pep Guardiola'nın en fazla kullandığı isimlerden olmuştu. 31 yaşındaki stoper, geriden oyun kurması ve hava toplarına hakimiyetiyle de biliniyor.

CITY'DE ZİRVEYE ÇIKTI

Aymeric Laporte kariyeri boyunca en başarılı günlerini Manchester City'de yaşadı. 2018-2023 yılları arasında City'de forma giyen İspanyol stoper; 6 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 FA Kupası kazandı. Laporte, Manchester City'de toplamda 180 resmi maça çıkarken, 12 gol attı, 10 asist yaptı.