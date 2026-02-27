CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, Papara Park'ta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Haftanın açılış maçını kayıpsız geçirmek isteyen Karadeniz ekibi, 48 puanla yer aldığı 3. sıradan, puan cetvelinin son basamağındaki rakibine karşı mutlak 3 puan hedefliyor. Geçen hafta 2. sıradaki Fenerbahçe ve lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle zirve umutları yeniden perçinlenen Fırtına'da Edin Vişça ile Folcarelli süre almayacak. Ali Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve detayları merak ediliyor. Peki Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 09:44
Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Papara Park'taki kritik randevuda karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Trabzonspor, geçtiğimiz hafta rakiplerinin puan kaybettiği haftada aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmanın moraliyle sahaya çıkıyor. Bordo-mavili ekipte sakatlıklarını yeni atlatan Zubkov'un kadroya dönmesi teknik heyetin elini güçlendirirken, saha avantajının galibiyet yolunda anahtar rol oynaması bekleniyor. Konuk ekip Fatih Karagümrük cephesinde ise işler bir hayli zor; son haftalarda oyun olarak direnç gösterse de skor üretmekte zorlanan kırmızı-siyahlılar, disiplinli bir savunma anlayışıyla Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi planlıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan gol düellosunu Trabzonspor 4-3 kazanmıştı. İşte haftanın açılış maçına dair tüm merak edilenler...

Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı detayları!

TRABZONSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta açılış maçı olan Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesi, 27 Şubat Cuma günü oynanacak.

Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman?

TRABZONSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı, hakem Ali Yılmaz'ın düdüğüyle, saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirve takibindeki Trabzonspor ile ligin son sırasında bulunan Fatih Karagümrük karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Okay, Augusto (Zubkov), Muçi, Mustafa, Onuachu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Bartuğ, Kranevitter, Berkay, Verde, Babicka, Larsson

Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler

TRABZONSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Papara Park'taki Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesini hakem Ali Yılmaz yönetecek. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Murat Ergin Gözütok üstlenirken, maçın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.

Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı detayları!

TRABZONSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI KÜNYESİ

Orta Hakem: Ali Yılmaz

1. Yardımcı Hakem: Esat Sancaktar

2. Yardımcı Hakem: Murat Ergin Gözütok

Dördüncü Hakem: Direnç Tonusluoğlu

VAR: Muhittin Boşat

AVAR: Eser Kuruoğlu

AVAR: Cevdet Yumuşak

AVAR: Alper Sami Çayır

Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı canlı yayın bilgisi!

12. RANDEVU

Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Papara Park'ta oynayacakları karşılaşmayla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 11 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 8'i Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 24 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maç bilgileri

PAPARA'DA YENİLMİYOR

Trabzonspor'un sahasında Fatih Karagümrük karşısında mağlubiyeti bulunmuyor. İki takım arasında Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmanın 4'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona ererken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Trabzonspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında tek yenilgisini İstanbul'da, 2022-2023 sezonunda 4-1'lik sonuçla yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 4-3'lük sonuçla kazanmıştı.

