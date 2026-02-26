Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Manchester City'den gelecek
Yaz transfer dönemi için kollarını sıvayan Galatasaray, Manchester City'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız ismi listesinin üst sıralarına yazdı. Sarı-kırmızılıların transferde Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı da devreye sokacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
CITY'DE BERABER OYNADILAR
Portekizli futbolcu ile Manchester City'de beraber oynayan Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın da transfer görüşmelerinde devreye girmesi bekleniyor.
Silva ile çok iyi arkadaş olan Sane ve İlkay'ın dünyaca ünlü futbolcuyu Galatasaray'a getirme adına yoğun çaba harcayacağı kaydedildi. Aslan'ın sezon bitiminde bu transferde mutlu sona ulaşabilmek adına görüşmelere hemen başlayacağı dile getirildi. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun ilk hamlesini Bernardo Silva ile yapmak istiyor.
INTER MIAMI İSTİYOR
Manchester City'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva'yı ABD'den Inter Miami de istiyor. Lionel Messi ile beraber Avrupa'dan flaş transferler yapan David Beckham'ın kulübü, Bernardo Silva'yı da kadrosuna katmayı hedefliyor. Portekizli yıldızın Avrupa'da devam etmek istediği, MLS'e sıcak bakmadığı kaydedildi.
JUVE'DEN TEMAS
İtalyan kulübü Juventus, Bernardo Silva'yı kadrosunda görmek istiyor. İtalyan kulübünün futbol direktörü Damien Comolli, Portekizli yıldızla görüşmeler yaparak Juve'ye transfer etmeyi amaçlıyor
31 yaşındaki futbolcunun ise Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olup olmayacağına göre hareket edeceği vurgulandı.
DRIES MERTENS GİBİ OLACAK
Sarı-kırmızılı kulüp, Bernardo Silva transferinde Dries Mertens'i referans alıyor. Belçikalı isimle 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Cimbom, Silva'dan da benzer katkıyı almak istiyor.
Mertens, kariyerinin son döneminde Galatasaray'da 10 numara oynamış ve başarılı bir iz bırakmıştı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.