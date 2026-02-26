CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Manchester City'den gelecek

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Manchester City'den gelecek

Yaz transfer dönemi için kollarını sıvayan Galatasaray, Manchester City'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız ismi listesinin üst sıralarına yazdı. Sarı-kırmızılıların transferde Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı da devreye sokacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Manchester City'den gelecek

Son yıllarda kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızlarla ses getiren Galatasaray'ın yeni hedefi Bernardo Silva oldu.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Manchester City'den gelecek

İngiliz kulübü Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva için harekete geçilmesi planlanıyor. Aslan; İcardi, Osimhen ve Sane hamlelerinde olduğu gibi Silva konusunda da yoğun bir çalışma yürütecek.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Manchester City'den gelecek

2017'den bu yana City'de forma giyen 31 yaşındaki 10 numara için bonservis bedeli ödenmeden transferin bitirilmesi hesaplanıyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Manchester City'den gelecek

CITY'DE BERABER OYNADILAR

Portekizli futbolcu ile Manchester City'de beraber oynayan Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın da transfer görüşmelerinde devreye girmesi bekleniyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Manchester City'den gelecek

Silva ile çok iyi arkadaş olan Sane ve İlkay'ın dünyaca ünlü futbolcuyu Galatasaray'a getirme adına yoğun çaba harcayacağı kaydedildi. Aslan'ın sezon bitiminde bu transferde mutlu sona ulaşabilmek adına görüşmelere hemen başlayacağı dile getirildi. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun ilk hamlesini Bernardo Silva ile yapmak istiyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Manchester City'den gelecek

INTER MIAMI İSTİYOR

Manchester City'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva'yı ABD'den Inter Miami de istiyor. Lionel Messi ile beraber Avrupa'dan flaş transferler yapan David Beckham'ın kulübü, Bernardo Silva'yı da kadrosuna katmayı hedefliyor. Portekizli yıldızın Avrupa'da devam etmek istediği, MLS'e sıcak bakmadığı kaydedildi.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Manchester City'den gelecek

JUVE'DEN TEMAS

İtalyan kulübü Juventus, Bernardo Silva'yı kadrosunda görmek istiyor. İtalyan kulübünün futbol direktörü Damien Comolli, Portekizli yıldızla görüşmeler yaparak Juve'ye transfer etmeyi amaçlıyor

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Manchester City'den gelecek

31 yaşındaki futbolcunun ise Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olup olmayacağına göre hareket edeceği vurgulandı.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Manchester City'den gelecek

DRIES MERTENS GİBİ OLACAK

Sarı-kırmızılı kulüp, Bernardo Silva transferinde Dries Mertens'i referans alıyor. Belçikalı isimle 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Cimbom, Silva'dan da benzer katkıyı almak istiyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Manchester City'den gelecek

Mertens, kariyerinin son döneminde Galatasaray'da 10 numara oynamış ve başarılı bir iz bırakmıştı.

G.Saray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim?
G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Yüreğinde millet sevdası ardında milyonların duası: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında!
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 03:56
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 03:55
Osimhen büyük karakter koydu Osimhen büyük karakter koydu 03:51
Helal olsun Helal olsun 03:50
Harika Barış Harika Barış 03:49
Arrivederci Juventus Arrivederci Juventus 03:48
Daha Eski
Korku filmi! Korku filmi! 03:45
Büyük kral Büyük kral 03:43
Başkan Erdoğan, G.Saray’ı kutladı Başkan Erdoğan, G.Saray’ı kutladı 03:33
Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." 03:33
G.Saray için Kenan Yıldız ve Lookman itirafı! G.Saray için Kenan Yıldız ve Lookman itirafı! 03:33
G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... 03:33