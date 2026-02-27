Trabzonspor sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yendi!

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başladı. 24. haftada Trabzonspor sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Bordo-mavililer bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada ev sahibi Trabzonspor adına gol perdesini 20. dakikada Paul Onuachu açtı. Bu gole 28. dakikada Fatih Karagümrük'ten D. Verde cevap verdi.

İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle noktalandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor adına sahneye Nwaiwu çıktı. Futbolcu kaydettiği gol ile skoru 2-1'e getirdi. Nwaiwu mücadelenin 50. dakikasında bir kez daha ağları havalandırdı ve bordo-mavililer adına skoru 3-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Fırtına maçın ardından ligde 51 puanla 3. sırada bulunuyor.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

Konuk ekip Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 13 puanla 18. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

4. dakikada Mladenovic'in uzun pasında, Babicka savunmadan kurtardığı topu Verde'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza alanı içinde karşı karşıya pozisyondaki şutunda kaleci Onana yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sağ taraftan Ozan Tufan'ın ortasında, ceza alanı içindeki Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Grbic'in sağından filelerle buluştu: 1-0.

28. dakikada Larsson'un pasında, araya girmek isteyen Bouchouari'ye çarparak savunma arkasına giden topu Savic, kaleciye bırakmak isterken araya giren Verde, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

32. dakikada Muçi'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Grbic topa sahip oldu.

35. dakikada Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksander Stanojevic, Kranevitter'in yerine Berkay Özcan'ı sahaya sokmak istedi. Tabelada da değişiklik gösterilmesine rağmen oyuncu ısrarla sakatlığının olmadığını belirterek sahada kalmak isteyince değişiklik gerçekleşmedi.

37. dakikada ceza alanı içinde Oulai'nin şutunda kaleci Gbric, sol tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda 47. dakikada Fırtına'nın Nijeryalı futbolcusu Nwaiwu sahneye çıktı. Futbolcu kaydettiği gol ile skoru 2-1'e getirdi.

50. dakikada Trabzonspor adına Nwaiwu bir kez daha ağları sarstı. Nwaiwu, bordo-mavililer adına skoru 3-1 yaptı.

Bu gollerle Trabzonspor sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

MÜCADELEDEN NOTLAR:

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Gaziantep FK maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Fatih Tekke, Gaziantep FK maçında sakatlanan Folcarelli'nin yerine Bouchouari'ye 11'de görev verdi. Genç teknik adam, savunmanın sağında ise Pina'yı yedek kulübesine çekerken Ozan Tufan'ın sahaya sürdü.

Trabzonspor'un Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, 6 haftalık aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Bouchouari ,ligde en son 18 Ocak'ta deplasmanda oynanan Kocaelispor maçının ilk 11'inde yer almış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Visca ve Folcarelli, dışında eksik oyuncu yer almadı.

ZUBKOV 3 HAFTA SONRA KADRODA

Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Zubkov, 3 hafta aradan sonra kadroya dahil edildi. Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Ukraynalı oyuncu maça yedek kulübesinde başladı.

Zubkov, 46. dakikada Augusto'nun yerine karşılaşmaya dahil oldu.