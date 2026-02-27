Trabzonspor'da Paul Onuachu: Devre arasındaki konuşma...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Bu karşılaşmada bordo-mavililerin ilk golünü atan Paul Onuachu maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 22:44
Trabzonspor'da Paul Onuachu, 3-1'lik galibiyet ile sonuçlanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Nijeryalı santrforun dikkat çeken değerlendirmeleri...

"DEVRE ARASINDAKİ KONUŞMANIN ARDINDAN..."

"Maça biraz yavaş başladık. Devre arasında soyunma odasında takım arkadaşlarımız ve hocamızla konuştuk. Enerjimizi yükseltmemiz ve daha fazlasını ortaya koymamız gerektiğini konuştuk. Bu konuşmanın ardından takım iyi bir reaksiyon verdi ve üç puanı almayı başardık. Bir santrfor olarak takımınıza yardımcı olabilmek için yeteneklerinizi kullanmak zorundasınız. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım olmadan bunu başarmam mümkün değil. Benim gollerimden ziyade takım arkadaşlarımın hakkını vermek gerekir."

Fatih Tekke: Oyuncularımı tebrik ederim ama...
Trabzonspor evinde F. Karagümrük'ü yendi!
