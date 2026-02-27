Trabzonspor'da maç sonu Nwaiwu: Goller beni mutlu ediyor!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada 2 kez ağları havalandıran Chibuike Nwaiwu mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 22:28
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşmaya attığı 2 gol ile Chibuike Nwaiwu damga vurdu. Futbolcu maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE NWAIWU'NUN SÖZLERİ:

Üç puan için çok mutluyum çünkü bizim adımıza kolay bir maç değildi. Şükürler olsun, istediğimiz üç puanı aldık. Goller beni mutlu ediyor. Her şey için Tanrı'ya şükrediyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmeyi onlarla beraber olmayı seviyorum. Takım arkadaşlarıma söylüyorum. Her zaman kramponlarını parlatıp kutlamaların içinde olmak istiyorum.

