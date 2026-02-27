Trabzonspor'da maçın ardından Ozan Tufan: Takımın kazanması önemli!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Fırtına bu karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrılırken maçın ardından karşılaşmada 2 kez asist yapan Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

İŞTE OZAN TUFAN'IN SÖZLERİ:

Skor anlamında bizim için iyi bir maç oldu ancak oyun olarak eksiklerimiz vardı. Attığımız gol, tüm hafta üzerinde çalıştığımız bir organizasyondu. Bunun karşılığını sahada almak bizi mutlu etti. Normalde mevki seçmeyi çok sevmiyorum. Bugün sağ bekte hocamızın verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım, 2 asist yaptım. Benim asist yapmamdan çok takımın kazanması önemli.