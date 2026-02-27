Galatasaray'da Osimhen gerçeği! Mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a uzatmalar sonucu 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçı 5-2 kazandığı için tur atlayan Galatasaray'da Victor Osimhen'in attığı golden sonra sevinmemesi gündem olmuştu. Nijeryalı yıldızın mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Uzatmalarda Victor Osimhen'in 105+1. dakikada attığı golle skor, 3-1'e geldi. 119. dakikada da Barış Alper Yılmaz ile golü bulan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılsa da skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.
Victor Osimhen, uzatma dakikalarında attığı golden sonra sevinmediği için dikkat çekmişti.
Yıldız futbolcu, mücadele sonrası verdiği demeçte golden sonra neden sevinmediğini açıkladı.
"TAKIMIN PERFORMANSI BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"
Golcü futbolcu, CBS Sports'a yaptığı açıklamada, "Tur atlamak rahatlattı ama dürüst olmak gerekirse bütün takımın performansı beni hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'a hakkını vermek lazım. Tur atladık ama eğer üst seviyede büyük takımlarla oynayacaksak geliştirmemiz gereken çok şey var. Bugünkü performansımız hiç iyi değildi, Juventus kazanmayı hak etti ama takımım tur atladığı için mutluyum." yorumunu yaptı.
"SEVİNMEME GEREK YOKTU"
Osimhen konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamadaysa, "Golden sonra sevinç yaşamadım. Gerek yoktu. Sebebini açıklayayım: Birincisi, sevdiğim ve kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum. İkincisi ise 10 kişi rakibimize karşı kötü oynadık. Ben duygularımı gizleyen bir oyuncu değilim. Juventus taraftarları takımlarını alkışladı çünkü daha iyi oynadılar. Ancak bir üst tura yükseldiğimiz için elbette çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Milliyet'in haberine göfe, Nijeryalı golcünün isyanının temelinde iki noktanın olduğu öğrenildi.
İlk uzatma devresinin son anlarında attığı golle tur kapısını açan yıldız forvetin turun bu noktaya gelmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.
Osimhen'i rahatsız eden bir diğer noktanın ise istediği pozisyonları bulamaması ve beklediği pasların verilmemesi olduğu aktarıldı.
Maç sırasında birçok kez kendisine alan yaratmasına karşın takım arkadaşlarının topla buluşturamadığı Osimhen bu nedenle sitem etti.
Teknik Direktör Okan Buruk'un bu konuyla alakalı takımın dikkatini çekeceği ve Osimhen'i daha iyi kullanmaları gerektiğini futbolcularına söyleyeceği vurgulandı.
