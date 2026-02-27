CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Osimhen gerçeği! Mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı

Galatasaray'da Osimhen gerçeği! Mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a uzatmalar sonucu 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçı 5-2 kazandığı için tur atlayan Galatasaray'da Victor Osimhen'in attığı golden sonra sevinmemesi gündem olmuştu. Nijeryalı yıldızın mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 18:20
Galatasaray'da Osimhen gerçeği! Mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı.

Galatasaray'da Osimhen gerçeği! Mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı

Allianz Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin etkili oyunuyla başladı. Kenar ortalarıyla tehlikeli pozisyonlar yakalayan Juventus, 37. dakikada Manuel Locatelli'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Devrenin devamında başka gol olmadı ve Juventus, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Galatasaray'da Osimhen gerçeği! Mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı

İkinci yarıda etkili oyununu devam ettiren Juventus, devrenin başlarında 10 kişi kalmasına rağmen oluşturduğu tehlikeli ataklarla goller buldu. Federico Gatti ile 70. dakikada ağları havalandıran ev sahibi ekip, 82. dakikada da Weston McKennie ile durumu 3-0'a getirdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Galatasaray'da Osimhen gerçeği! Mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı

Uzatmalarda Victor Osimhen'in 105+1. dakikada attığı golle skor, 3-1'e geldi. 119. dakikada da Barış Alper Yılmaz ile golü bulan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılsa da skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray'da Osimhen gerçeği! Mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı

Victor Osimhen, uzatma dakikalarında attığı golden sonra sevinmediği için dikkat çekmişti.

Galatasaray'da Osimhen gerçeği! Mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı

Yıldız futbolcu, mücadele sonrası verdiği demeçte golden sonra neden sevinmediğini açıkladı.

Galatasaray'da Osimhen gerçeği! Mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı

"TAKIMIN PERFORMANSI BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Golcü futbolcu, CBS Sports'a yaptığı açıklamada, "Tur atlamak rahatlattı ama dürüst olmak gerekirse bütün takımın performansı beni hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'a hakkını vermek lazım. Tur atladık ama eğer üst seviyede büyük takımlarla oynayacaksak geliştirmemiz gereken çok şey var. Bugünkü performansımız hiç iyi değildi, Juventus kazanmayı hak etti ama takımım tur atladığı için mutluyum." yorumunu yaptı.

Galatasaray'da Osimhen gerçeği! Mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı

"SEVİNMEME GEREK YOKTU"

Osimhen konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamadaysa, "Golden sonra sevinç yaşamadım. Gerek yoktu. Sebebini açıklayayım: Birincisi, sevdiğim ve kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum. İkincisi ise 10 kişi rakibimize karşı kötü oynadık. Ben duygularımı gizleyen bir oyuncu değilim. Juventus taraftarları takımlarını alkışladı çünkü daha iyi oynadılar. Ancak bir üst tura yükseldiğimiz için elbette çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Osimhen gerçeği! Mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göfe, Nijeryalı golcünün isyanının temelinde iki noktanın olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Osimhen gerçeği! Mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı

İlk uzatma devresinin son anlarında attığı golle tur kapısını açan yıldız forvetin turun bu noktaya gelmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

Galatasaray'da Osimhen gerçeği! Mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı

Osimhen'i rahatsız eden bir diğer noktanın ise istediği pozisyonları bulamaması ve beklediği pasların verilmemesi olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da Osimhen gerçeği! Mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı

Maç sırasında birçok kez kendisine alan yaratmasına karşın takım arkadaşlarının topla buluşturamadığı Osimhen bu nedenle sitem etti.

Galatasaray'da Osimhen gerçeği! Mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı

Teknik Direktör Okan Buruk'un bu konuyla alakalı takımın dikkatini çekeceği ve Osimhen'i daha iyi kullanmaları gerektiğini futbolcularına söyleyeceği vurgulandı.

