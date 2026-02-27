Galatasaray'da Osimhen gerçeği! Mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı

Osimhen'i rahatsız eden bir diğer noktanın ise istediği pozisyonları bulamaması ve beklediği pasların verilmemesi olduğu aktarıldı.

Maç sırasında birçok kez kendisine alan yaratmasına karşın takım arkadaşlarının topla buluşturamadığı Osimhen bu nedenle sitem etti.