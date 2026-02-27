Şampiyonlar Ligi | Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Son 16 turu maç tarihleri UEFA tarafından belirlendi.
İlk maç 10 Mart 2026 günü TSİ 20.45'te oynanacak.
Rövanş maçı ise 18 Mart 2026 tarihinde TSİ 23.00'te oynanacak. Bu tarihler, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik önem taşıyor. İlk maçta alınacak sonuç, rövanş öncesi iki takımın stratejisini belirleyecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BUDAPEŞTE'DE
2025-2026 sezonunun Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2026 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskas Arena'da oynanacak.