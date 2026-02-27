CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor MAÇI CANLI | Başlama saati ve kanalı!

RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor MAÇI CANLI | Başlama saati ve kanalı!

Süper Lig’de 24. haftanın açılış gününde gözler İstanbul’a çevriliyor. 36 puanla 6. sırada yer alan ve son haftalardaki dirençli futboluyla Avrupa kupaları hedefinden kopmayan RAMS Başakşehir, sahasında 23 puanla 10. sırada bulunan Tümosan Konyaspor’u ağırlıyor. Nuri Şahin yönetimindeki ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullanarak galibiyet serisi başlatmayı hedeflerken; teknik direktör İlhan Palut'un ekibi ise, zorlu deplasmanda puan çıkararak hem alt sıralarla bağını koparmak hem de ligin ilk yarısındaki galibiyeti devam ettirmek niyetinde. İstanbul’un taktiksel zekası mı, yoksa Anadolu Kartalı’nın direnci mi galip gelecek? Peki RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 10:43
RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor MAÇI CANLI | Başlama saati ve kanalı!

RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Ev sahibi Başakşehir'de teknik heyet, son dönemdeki kadro istikrarını koruyarak oyunun kontrolünü elinde tutmayı planlıyor. Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları süren bazı savunma ve orta saha oyuncularının yokluğunda kadro derinliği test edilecek. Konuk ekip Konyaspor cephesinde ise disiplinli savunma kurgusu ve hızlı hücum geçişleri en büyük silah olacak. Yeşil-beyazlılar, özellikle deplasman maçlarında gösterdikleri mücadeleci yapıyla Başakşehir'in hücum hattını durdurmaya çalışacak. Sezonun bu kritik döneminde her iki takımın da puan kaybına tahammülü yok. İşte İstanbul'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

RAMS BAŞAKŞEHİR FK-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor karşılaşması, 27 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, saat 20.00'de, Oğuzhan Aksu'nun düdüğüyle başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor mücadelesi, Türkiye'de beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK-TÜMOSAN KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir FK: Şengezer; Şahiner, Ba, Opoku, Operi; Kemen, Güneş; Fayzullaev, Shomurodov, Brnic; Selke

Tümosan Konyaspor: Günggördü; Andzouana, Yazgılı, Demirbağ, Bölük; Kutlu, İbrahimoğlu; Türüç, Bjorlo, Olaigbe; Muleka

