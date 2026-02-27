RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor MAÇI CANLI | Başlama saati ve kanalı!

RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Ev sahibi Başakşehir'de teknik heyet, son dönemdeki kadro istikrarını koruyarak oyunun kontrolünü elinde tutmayı planlıyor. Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları süren bazı savunma ve orta saha oyuncularının yokluğunda kadro derinliği test edilecek. Konuk ekip Konyaspor cephesinde ise disiplinli savunma kurgusu ve hızlı hücum geçişleri en büyük silah olacak. Yeşil-beyazlılar, özellikle deplasman maçlarında gösterdikleri mücadeleci yapıyla Başakşehir'in hücum hattını durdurmaya çalışacak. Sezonun bu kritik döneminde her iki takımın da puan kaybına tahammülü yok. İşte İstanbul'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

RAMS BAŞAKŞEHİR FK-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor karşılaşması, 27 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, saat 20.00'de, Oğuzhan Aksu'nun düdüğüyle başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor mücadelesi, Türkiye'de beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK-TÜMOSAN KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir FK: Şengezer; Şahiner, Ba, Opoku, Operi; Kemen, Güneş; Fayzullaev, Shomurodov, Brnic; Selke

Tümosan Konyaspor: Günggördü; Andzouana, Yazgılı, Demirbağ, Bölük; Kutlu, İbrahimoğlu; Türüç, Bjorlo, Olaigbe; Muleka