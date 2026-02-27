CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig CANLI | Esenler Erokspor-Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI | Esenler Erokspor-Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 28. hafta heyecanı, zirve yarışını doğrudan ilgilendiren kritik bir randevuyla başlıyor. Topladığı 56 puanla 2. sırada yer alan ve liderlik koltuğu için Erzurumspor FK ile kıyasıya bir rekabet içinde olan Esenler Erokspor, sahasında 38 puanla 12. sırada bulunan Boluspor’u ağırlıyor. Osman Özköylü yönetimindeki İstanbul ekibi, iç saha avantajını kullanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmeyi hedeflerken; teknik direktör Suat Kaya ile disiplinli bir grafik çizen Boluspor, zorlu deplasmandan puan çıkararak hem play-off umutlarını tazelemek hem de sezonun ilk yarısındaki yenilginin rövanşını almak niyetinde. Peki Esenler Erokspor-Boluspor maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 11:07
CANLI | Esenler Erokspor-Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Esenler Erokspor-Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Esenler Erokspor Stadyumu'ndaki kritik karşılaşma için nefesler tutuldu. Ev sahibi Esenler Erokspor, ligin en golcü takımlarından biri olmanın özgüveniyle sahaya çıkarken, teknik heyet özellikle savunma arkası koşularla rakibini dengesiz yakalamayı planlıyor. Sarı-yeşillilerde kritik bölgelerdeki sakatlıkların iyileşmesi yüzleri güldürürken, saha içindeki taktiksel disiplin galibiyetin anahtarı olacak. Konuk ekip Boluspor cephesinde ise işler taktiksel bir satranç şeklinde ilerleyecek; kırmızı-beyazlılar, ligin en zorlu deplasmanlarından birinde önce rakibini durdurup ardından kontra ataklarla sonuca gitmeyi hedefliyor. Her iki takımın da puan kaybına tahammülünün olmadığı bu 90 dakika, hata yapanın ağır bedel ödeyeceği bir futbol savaşına sahne olacak. İşte haftanın açılış maçına dair tüm teknik detaylar...

Esenler Erokspor-Boluspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasındaki Esenler Erokspor-Boluspor karşılaşması, 27 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak.

Esenler Erokspor-Boluspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan tablosunu değiştirebilecek potansiyeldeki kritik mücadele, saat 16.00'da, Ömer Faruk Turtay'ın düdüğüyle başlayacak.

Esenler Erokspor-Boluspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor-Boluspor mücadelesi, Türkiye'de TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Esenler Erokspor-Boluspor MAÇI canlı izle | TRT Spor

ASpor CANLI YAYIN

Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor!
Usta yazardan flaş yorum: Ah o ilk maç ah!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı! Hindistan ve İran detayı: İsrail mi körüklüyor?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca!
Osimhen maaşını neredeyse çıkardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor maç bilgileri! RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor maç bilgileri! 10:43
Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! 09:47
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı detayları! Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı detayları! 09:44
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! 09:31
G.Saray'ın rakibi Corendon Alanyaspor G.Saray'ın rakibi Corendon Alanyaspor 09:22
Beşiktaş'ın rakibi Kocaelispor Beşiktaş'ın rakibi Kocaelispor 09:15
Daha Eski
Usta yazardan flaş yorum: Ah o ilk maç ah! Usta yazardan flaş yorum: Ah o ilk maç ah! 08:44
F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! 02:04
Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! 02:04
Ülke puanımız güncellendi! Ülke puanımız güncellendi! 02:04
Kerem: Pes etmeyeceğimizi gösterdik Kerem: Pes etmeyeceğimizi gösterdik 02:04
Tarık Çetin: 2-0'da tura inandık Tarık Çetin: 2-0'da tura inandık 02:04