Wolverhampton-Aston Villa CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Molineux Stadium'daki zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Wolverhampton'da teknik direktör Rob Edwards, geçtiğimiz hafta son dakika golüyle kaybedilen Crystal Palace maçının ardından savunma kurgusunu yeniden gözden geçirmek zorunda. Kırmızı kart cezalısı savunma oyuncusunun yokluğu ve sakatlıklarla boğuşan ev sahibi, tamamen kapanarak kontra ataklarla sonuca gitmeyi planlıyor. Konuk ekip Aston Villa cephesinde ise teknik direktör Unai Emery, orta sahadaki önemli eksiklere rağmen oturtulmuş sistemine ve deplasmandaki yüksek form grafiğine güveniyor. Son dakikalarda bulduğu gollerle bu sezon pek çok puanı hanesine yazdıran Villa, maçın başından itibaren tempoyu kontrol ederek zayıf rakibi karşısında hata yapmamayı hedefliyor. İşte İngiltere'deki dev derbiye dair tüm detaylar...

Wolverhampton-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasındaki Wolverhampton-Aston Villa karşılaşması, 27 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak.

Wolverhampton-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolverhampton-Aston Villa mücadelesi, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON-ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S Bueno, Toti; Tchatchoua, Bellegarde, Andre, H Bueno; A Gomes, Armstrong, Mane

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Onana, Luiz; Bailey, Rogers, Buendia; Watkins