CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton-Aston Villa CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton-Aston Villa CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de 28. haftanın açılış perdesi, bölge derbisiyle Molineux Stadium'da açılıyor. 10 puanla ligin son sırasında yer alan ve kümede kalma umutları her hafta azalan Wolverhampton, sahasında 51 puanla 3. sırada bulunan devleşmiş bir Aston Villa’yı ağırlıyor. Ev sahibi ekip, bu sezon çıktığı 28 maçta sadece 1 galibiyet alabilmenin verdiği ağır baskıyla taraftarı önünde bir mucize gerçekleştirerek ligde kalma yolunda kıvılcım yakalamak istiyor. Unai Emery yönetiminde rüya gibi bir sezon geçiren konuk ekip ise, Arsenal ve Manchester City ile olan zirve takibini sürdürmek ve takipçileriyle arasındaki puan farkını koruyarak Şampiyonlar Ligi vizesini perçinlemek niyetinde Peki Wolverhampton-Aston Villa maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 11:55
Wolverhampton-Aston Villa CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Molineux Stadium'daki zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Wolverhampton'da teknik direktör Rob Edwards, geçtiğimiz hafta son dakika golüyle kaybedilen Crystal Palace maçının ardından savunma kurgusunu yeniden gözden geçirmek zorunda. Kırmızı kart cezalısı savunma oyuncusunun yokluğu ve sakatlıklarla boğuşan ev sahibi, tamamen kapanarak kontra ataklarla sonuca gitmeyi planlıyor. Konuk ekip Aston Villa cephesinde ise teknik direktör Unai Emery, orta sahadaki önemli eksiklere rağmen oturtulmuş sistemine ve deplasmandaki yüksek form grafiğine güveniyor. Son dakikalarda bulduğu gollerle bu sezon pek çok puanı hanesine yazdıran Villa, maçın başından itibaren tempoyu kontrol ederek zayıf rakibi karşısında hata yapmamayı hedefliyor. İşte İngiltere'deki dev derbiye dair tüm detaylar...

Wolverhampton-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasındaki Wolverhampton-Aston Villa karşılaşması, 27 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak.

Wolverhampton-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolverhampton-Aston Villa mücadelesi, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON-ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S Bueno, Toti; Tchatchoua, Bellegarde, Andre, H Bueno; A Gomes, Armstrong, Mane

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Onana, Luiz; Bailey, Rogers, Buendia; Watkins

ASpor CANLI YAYIN

Usta yazardan flaş yorum: Ah o ilk maç ah!
Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi!
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
PKK'nın fesih çağrısının yıl dönümünde Abdullah Öcalan'dan yeni mesaj: Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca!
F.Bahçe B planını yaptı! Jackson olmazsa...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi! Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi! 12:32
Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:07
Wolverhampton-Aston Villa maçı detayları! Wolverhampton-Aston Villa maçı detayları! 11:55
PFDK'dan Dursun Özbek ve G.Saray'a ceza! PFDK'dan Dursun Özbek ve G.Saray'a ceza! 11:38
İstanbulspor-Alagöz Holding FK maçı ne zaman? İstanbulspor-Alagöz Holding FK maçı ne zaman? 11:15
Esenler Erokspor-Boluspor maçı ayrıntıları! Esenler Erokspor-Boluspor maçı ayrıntıları! 11:07
Daha Eski
Alperen 16 sayı attı Rockets, Magic'i yendi Alperen 16 sayı attı Rockets, Magic'i yendi 11:00
Zeynep Sönmez çeyrek finalde! Zeynep Sönmez çeyrek finalde! 10:57
RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor maç bilgileri! RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor maç bilgileri! 10:43
Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! 09:47
Osimhen Galatasaray tarihine geçti! Osimhen Galatasaray tarihine geçti! 02:04
Arda Güler'den F.Bahçe'ye piyango! Arda Güler'den F.Bahçe'ye piyango! 02:04