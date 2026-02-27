İstanbulspor-Alagöz Holding FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbulspor-Alagöz Holding FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ev sahibi İstanbulspor'da teknik heyet, son dönemdeki bireysel hataları minimize ederek savunma güvenliğini elden bırakmayan bir oyun kurgusu üzerinde duruyor. Ev sahibinde sakatlıkları süren bazı isimlerin yokluğu kadro derinliğini zorlasa da, taraftar desteğiyle bu açığın kapatılması hedefleniyor. Konuk ekip Iğdır FK cephesinde ise teknik direktör Kenan Koçak, disiplinli ve sonuç odaklı bir futbol anlayışıyla sahada olmayı planlıyor. Yeşil-beyazlılar, özellikle hücum hattındaki etkili silahlarıyla İstanbul deplasmanından zaferle dönerek ilk yarıdaki beraberliğin ötesine geçmek istiyor. İşte haftanın bu kritik randevusuna dair tüm teknik detaylar...

İstanbulspor-Alagöz Holding FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasındaki İstanbulspor-Alagöz Holding FK karşılaşması, 27 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak.

İstanbulspor-Alagöz Holding FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan tablosunu değiştirebilecek potansiyeldeki kritik mücadele, saat 20.00'de, Ozan Ergün'ün düdüğüyle başlayacak.

İstanbulspor-Alagöz Holding FK MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor-Alagöz Holding FK mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

