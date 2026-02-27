CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İstanbulspor-Alagöz Holding FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbulspor-Alagöz Holding FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 28. hafta, İstanbul’un batı yakasında düğümü çözülmesi zor bir eşleşmeye sahne oluyor. 38 puanla 13. sırada yer alan ve son haftalardaki istikrarsız tabloyu sahasında bozmak isteyen İstanbulspor, 41 puanla 7. sırada bulunan ve play-off potasındaki yerini sağlama almayı hedefleyen Alagöz Holding Iğdır FK’yı ağırlıyor. Teknik direktör Barış Kanbak yönetimindeki ev sahibi, iç saha avantajıyla üç puanı hanesine yazdırıp üst sıralara bir adım daha yaklaşmak isterken; konuk ekip, yeni teknik patronu Kenan Koçak ile geçtiğimiz haftaki mağlubiyeti unutturup zirve takibini sürdürmek niyetinde. Peki İstanbulspor-Alagöz Holding FK maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 11:15
İstanbulspor-Alagöz Holding FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbulspor-Alagöz Holding FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ev sahibi İstanbulspor'da teknik heyet, son dönemdeki bireysel hataları minimize ederek savunma güvenliğini elden bırakmayan bir oyun kurgusu üzerinde duruyor. Ev sahibinde sakatlıkları süren bazı isimlerin yokluğu kadro derinliğini zorlasa da, taraftar desteğiyle bu açığın kapatılması hedefleniyor. Konuk ekip Iğdır FK cephesinde ise teknik direktör Kenan Koçak, disiplinli ve sonuç odaklı bir futbol anlayışıyla sahada olmayı planlıyor. Yeşil-beyazlılar, özellikle hücum hattındaki etkili silahlarıyla İstanbul deplasmanından zaferle dönerek ilk yarıdaki beraberliğin ötesine geçmek istiyor. İşte haftanın bu kritik randevusuna dair tüm teknik detaylar...

İstanbulspor-Alagöz Holding FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasındaki İstanbulspor-Alagöz Holding FK karşılaşması, 27 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak.

İstanbulspor-Alagöz Holding FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan tablosunu değiştirebilecek potansiyeldeki kritik mücadele, saat 20.00'de, Ozan Ergün'ün düdüğüyle başlayacak.

İstanbulspor-Alagöz Holding FK MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor-Alagöz Holding FK mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

İstanbulspor-Alagöz Holding FK MAÇI canlı izle | TRT Spor

F.Bahçe B planını yaptı! Jackson olmazsa...
Usta yazardan flaş yorum: Ah o ilk maç ah!
Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı! Hindistan ve İran detayı: İsrail mi körüklüyor?
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca!
Osimhen maaşını neredeyse çıkardı!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
