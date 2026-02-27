Alperen Şengün 16 sayı attı Rockets, Magic'i deplasmanda devirdi

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşmayla devam etti. Philadelphia 76ers evinde karşılaştığı Miami Heat'i 124-117'lik skorla mağlup etti ve 32. galibiyetini kazandı. Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 3 ribaund ve 1 blokla oynarken, Tyrese Maxey 28 sayı, 11 asist, Joel Embiid de 26 sayı, 11 ribaund ile double double yaptı. Bu sezonki 29. yenilgisini alan Miami'de ise Bam Adebayo 29 sayı, Tyler Herro de 25 sayı kaydetti.

HOUSTON'DAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Houston Rockets konuk olduğu Orlando Magic'i 113-108'lik skorla yenerek üst üste 3, toplamda 37. galibiyetini elde etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 16 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 1 blokla katkı verirken, Kevin Durant de 40 sayıyla müsabakayı tamamladı. Ligdeki 27. mağlubiyetini alan Orlando'da ise Desmond Bane 30 sayı, Paolo Banchero da 19 sayıyla oynadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 124 - Miami Heat: 117

Indiana Pacers: 109 - Charlotte Hornets: 133

Orlando Magic: 108 - Houston Rockets: 113

Brooklyn Nets: 110 - San Antonio Spurs: 126

Atlanta Hawks: 126 - Washington Wizards: 96

Chicago Bulls: 112 - Portland Trail Blazers: 121

Dallas Mavericks: 121 - Sacramento Kings: 130

Phoenix Suns: 113 - Los Angeles Lakers: 110

Utah Jazz: 118 - New Orleans Pelicans: 129

Los Angeles Clippers: 88 - Minnesota Timberwolves: 94